Перший медичний мільярд та 15 000 операцій — що треба знати про програму #ВрятуйКінцівку

Через війну Росії в Україні багато людей зазнали поранення кінцівок. Як військові, так і мирне населення отримали вогнепальні та мінно-вибухові травми рук та ніг.

Щоб допомогти пораненим в Україні, було запущено програму #ВрятуйКінцівку. Під час цієї програми хочуть зібрати перший медичний мільярд та провести 15 000 операцій.

Про програму #ВрятуйКінцівку

Через поранення та травми під час війни в Україні можуть з’явитися десятки тисяч людей з інвалідністю. Якщо надати їм якісне та своєчасне лікування, до 65% поранених можуть повернутися в стрій.

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За умови професійної реабілітації більшість вилікуваних зможуть повернутися до більш повноцінного життя у суспільстві.

Програму #ВрятуйКінцівку запускає Міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу за підтримки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Української асоціації ортопедів-травматологів та кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика. Вона розрахована на кілька років.

— Сьогодні вся країна донатить на дрони. Але кожного дня з фронту та атакованих міст до лікарень надходять сотні поранених. Понад 70% травм — це травми кінцівок! — розповідає ініціатор програми #ВрятуйКінцівку, президент МБФ Здоров’я українського народу Сергій Сошинський.

За його словами, середня вартість лікування кінцівки, за умови її збереження, становить в межах 60 000–70 000 грн. Він закликав українців долучитися до збору першого медичного мільярда. Завдяки цим коштам можна провести 15 000 операцій.

Підтримати програму можна за посиланням: https://houp.org/uk/medical_billion/

Нескладні операції можна проводити в обласних лікарнях, а складні випадки розглядатимуть на національних консиліумах. Після обговорення буде призначене лікування та конкретний медзаклад. Найскладніші операції проводитимуть на базі Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Складові програми #ВрятуйКінцівку:

допомога постраждалим;

створення експертної спільноти, її професійний розвиток;

лікування травм кінцівок з подальшою реабілітацією.

Крім цього, програма хоче забезпечити безперервний професійний розвиток медпрацівників задля підвищення якості надання медичних послуг та зменшення кількості лікарських помилок.

#ВрятуйКінцівку має на меті зібрати кошти на апарати зовнішньої фіксації для лікарень, які цього потребують найбільше.

Ці апарати встановлюють при відкритих переломах як тимчасовий метод лікування. Вони дають змогу відновити пошкоджені м’які тканини (судини, нерви, м’язи, шкіру).

Потім апарти зовнішньої фіксації можуть замінити на внутрішні.

Допомогу програми #ВрятуйКінцівку можуть отримати як військові, так і цивільні. Для цього потрібно зайти на сайт Здоров’я українського народу та заповнити заявку.

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