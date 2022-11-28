Здоров'я та краса

Перший медичний мільярд та 15 000 операцій — що треба знати про програму #ВрятуйКінцівку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 15:30
Програма Врятуй кінцівку: що це таке та як взяти участь
Фото: Pexels

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