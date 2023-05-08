Это была открытая злоба к человеческой жизни — американский защитник Украины о российском плену

Впервые он оказался на войне после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда у уроженца штата Алабама Александра Дрюке было ясное понимание того, что он должен делать в этом мире — защищать свободу. Потому и присоединился к Вооруженным силам США.

Он провел в американских войсках 12 лет, участвовал в военных кампаниях в Ираке, но, как делится в интервью украинской службе Голоса Америки, такой жестокости, какую проявляют россияне, он в жизни не встречал.

Я хотел убедиться, что поступаю правильно

Когда Александр впервые узнал о начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины, то почувствовал, что должен вновь стать в защиту свободы. Он служил в Сухопутных силах, имел боевой опыт и знал, как правильно пользоваться многими системами вооружений НАТО.

Я действительно чувствовал, что у меня есть определенные навыки, определенный опыт и знания, которые действительно помогут в борьбе. И это борьба против чистого зла.

Именно в Украине Александр понял, насколько его прошлый опыт отличается от новой реальности на войне, где россияне уничтожают все живое на своем пути.

Мужчина рассказывает, что у Ирака были свои сложности — повстанцы не носили военной формы, поэтому выявить врага было достаточно не просто. А иногда ошибка могла стоить жизни. Но противникам из Ирака точно не удалось превзойти россиян в жестокости.

У них очень жестокая насильственная культура. И это не просто неуважение к человеческой жизни или пренебрежение человеческой жизнью. Это открытая злоба к человеческой жизни.

Военный вспоминает, что с начала полномасштабной войны он успел сменить не одно подразделение. Сначала занимался обучением украинских защитников, но потом нашел возможность присоединиться к подразделению ГУР вместе со своим новым другом и земляком Энди Гьюном.

Вместе собратья и попали в плен в Харьковской области. Мужчина вспоминает, что оккупанты устроили засаду. Тогда в июне 2022 года целый взвод захватчиков сделал все, чтобы получить новую добычу.

Александр говорит, что испытывал желание российских офицеров просто убить пленных. Несколько раз захватчики были очень близки к тому, чтобы сделать желаемое.

К счастью, вмешался командир взвода. И мы думаем, что он просто сказал им: “Это очень ценные люди, нам нужно оставить их живыми и использовать как разменную монету”.

Хотя эти слова спасли мужчинам жизни, но не удержали захватчиков от проведения пыток. Сначала американцев держали сутки на месте дислокации окупантов, затем на неделю увезли на территорию РФ.

Призрачная угроза биологического оружия

Именно этот период отличился особенно тяжелыми пытками. Россияне постоянно повторяли, что Александр на самом деле из ЦРУ. На такие мысли их подтолкнула прежняя специализация мужчины — он был химиком в армии и занимался биологической и ядерной безопасностью. Хотя защитник иронически вспоминает, что никогда на самом деле не было профильных задач в войсках США.

На той неделе были сильные допросы и пытки, вещи, которые, как я думал, встречаются только в кино.

Оккупанты думали, что Александр путешествовал по Украине, чтобы научить людей изготавливать биологическое оружие. Им неважно было, что говорил им мужчина под пытками, ведь им казалось — они знают правду. Именно ту реальность, о которой им говорила пропаганда, они и так упорно пытались доказать. Но ничего не вышло.

Они хотели верить в эту ложь так сильно, что надеялись просто выбить ее из нас.

Спасательная ПТСР в одиночной камере

Во время своего второго тура в рамках военной кампании в Ираке у военнослужащего развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Тогда в далеком 2008 году он вряд ли мог догадаться, что лечение в ветеранском госпитале сможет пригодиться ему во время пребывания в плену.

Я был в изоляторе. Я выживал на диете из грязной воды с чем-то плавучим в ней, а также хлебом с плесенью, в течение месяца.

ПТСР когда-то ему изрядно помешал в планировании своей жизни, поскольку по возвращении в гражданскую жизнь мужчине уже не удалось попасть на службу в полицию. Однако лечение от него и некоторые навыки, которые он получил в госпитале, дали возможность выдержать полтора месяца в одиночной камере и постоянные пытки.

Единственное взаимодействие, которое я имел, было с людьми, которые просто избивали меня без причины.

Любимое место для ударов россиян — были ребра. Они практически трещали. Но захватчики прибегали и к экспериментам, например, заставили Александра стоять в одном положении 18 часов. Конечно, был перерыв в три ночи — на очередное избиение дубинками.

Им казалось, что мужчина о чем-то лжет. Пытались выпытать информацию, которая была бы для них полезна. Однако военный не подвергался провокациям.

Для меня важнее было сохранить честь, а не распространять ложь об Украине. И я скорее хотел быть избитым, чем лгать.

А потом оккупанты решили провести Александра через судебную систему так называемой “ДНР”. Назначенный судом адвокат напрямую говорил военному, что над ним планируют совершить смертную казнь.

Чуть проще держаться стало только тогда, когда защитника перевели в место, где находились три камеры с англоязычными пленными. Он до сих пор вспоминает, насколько поднимался боевой дух, когда удавалось перекликаться между собой или просто поговорить.

Предполагали, что это массовая казнь

Жизнь в антисанитарных условиях на грязной воде и каше с внутренностями привела к тому, что Александр похудел на 14 килограммов. Но больше всего пребывание в плену повлияло, конечно, на восприятие всего происходящего вокруг.

Даже во время проведения обмена пленные не верили, что едут на свободу. Ведь их дорога была больше похожа на пытки: руки и глаза крепко замотали скотчем, а на головы надели полиэтиленовые пакеты. Перед самолетом авиалиний Саудовской Аравии были мысли, что их взорвут в небе. Поэтому только когда воздушное судно совершило посадку, а в руках появилась чистая одежда, еда и сигареты — пришло понимание, что произошло.

С обмена 21 сентября прошло уже более полугода, Александр добросовестно проходит лечение дома, но до сих пор говорит, что имеет повреждение нервов на руках.

У меня онемела внешняя сторона рук, хотя сейчас стало лучше, чем месяцы назад.

Муж до сих пор удивляется, когда какие-то люди уверяют его, что на самом деле РФ не совершает военных преступлений. У Александра на это достаточно простой ответ.

Придите, поговорите со мной. Я — живое доказательство ужасных вещей, которые они делают с людьми.

Несмотря на все пережитые пытки, военный не отступает от борьбы за правду и свободу, поэтому продолжает поддерживать Украину. Участвует в различных мероприятиях в поддержку нашего государства, выступает с речами и убеждает других: победа Украины — необходима для существования цивилизованного мира.

Украинцы — ярые борцы, они впечатляют. Они абсолютно настроены выиграть эту войну. И они сделают это, если мы продолжим предоставлять им необходимые для этого средства.

Украинские военные сейчас отважно защищают родную землю, потому что знают: история циклична, так что если не сейчас, воевать с оккупантами придется следующим поколениям. В этом уверен военный Александр с позывным Стрела, рассказавший о значимости украинского сопротивления.

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