Рассказы

Это была открытая злоба к человеческой жизни — американский защитник Украины о российском плену

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 мая 2023, 20:00
Александр Дрюке
Фото: Facebook

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