Розповіді

Це була відкрита злоба до людського життя — американський захисник України про російський полон

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Травня 2023, 20:00
Александр Дрюке
Фото: Facebook

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