Ограничения должны быть установлены, но при одном условии: какие права человека могут быть нарушены во время войны

Украинский Хельсинкский союз был основан еще в 1988 году, чтобы защищать права украинцев. Но как бы не менялись времена, а потребность в нем всегда была та будет, а особенно в военное положение.

В эфире телемарафона Єдині новини исполнительный директор украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, какие права человека может нарушить государство в условиях военного положения и нужен ли нам военный омбудсмен.

Какие права человека может нарушить государство во время войны

Неприкосновенно право не быть подвергнутым пыткам, жестокому обращению, что унижает достоинство человека. Соответственно, мы видели нарушение этого права, когда принуждали силой, применяли избиения в ТЦК. Но это не закреплено законом.

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Конечно, ограничения на права в условиях режима военного положения обязательно налагаются на военнообязанных. Это абсолютное правило, и я думаю, что ограничение на какие-либо права, скажем, на право на передвижение, не должно быть установлено. Но это должно быть четко регламентировано, то есть, эти ограничения должны быть четко прописаны в самом начале.

Сейчас нам нужны реестры военнообязанных, которые будут четко определять весь тот мобилизационный резерв и соответственно тех, кто имеет освобождение или отсрочку от призыва в условиях военного положения.

Нужен ли Украине военный омбудсмен

Военный омбудсмен однозначно нужен. Украинский Хельсинкский союз занимался этой темой еще с 2017-2018 годов. Очень важно, что уполномоченный по правам военнослужащих или военный омбудсмен должен быть независимым.

Он должен иметь возможность и смелость выступать против того же Министерства обороны, когда оно нарушает права военнослужащих.

Это должно быть такое лицо, которое не будет бояться, будет авторитетным и сможет отстаивать нарушаемые права военнослужащих. Пока это происходит довольно часто. Согласно этому инструменту, институт защиты прав военнослужащих должен иметь право на жизнь.

Другое дело, что для этого он должен быть действительно независим. А сейчас в нашем государстве создание независимых органов — это большая проблема.

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