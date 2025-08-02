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Українець навчив ШІ генерувати співи птахів: як це може врятувати довкілля

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Серпня 2025, 13:00
навчив ШІ генерувати співи птахів
Фото Unsplash

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