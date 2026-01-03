Кризис креативности: почему 20% рекомендаций YouTube превратились в “ИИ-слоп”

Интернет переживает новый эволюционный кризис. Социальные сети и YouTube стремительно заполняются так называемым AI slop — низкокачественным контентом, который создают нейросети исключительно ради просмотров и рекламных денег.

По новым данным, эта индустрия уже генерирует около 117 миллионов долларов в год, превращая ленты пользователей в бесконечный поток абсурда.

Исследование компании Kapwing, проанализировавшей 15 000 самых популярных YouTube-каналов мира, выявило шокирующую закономерность: более 20% контента, который алгоритмы предлагают новичкам, — это искусственный шлам.

Как ИИ-каналы зарабатывают $117 млн в год на YouTube

В среде медийщиков появился термин brainrot (мозговая гниль). Это категория видео, где логика и сюжет отсутствуют, а картинка создана так, чтобы максимально удерживать внимание ребенка или уставшего взрослого.

Статистика впечатляет:

ИИ-каналы собрали более 63 миллиардов просмотров;

На эти мусорные ресурсы подписано более 221 миллиона пользователей;

Каждый третий видеоролик в рекомендациях для новых аккаунтов попадает под определение низкокачественного ИИ-контента.

Халк на помидорах и бульдоги в конфетах

Один из самых ярких примеров — индийский канал Bandar Apna Dost. Его контент напоминает галлюцинацию: антропоморфная обезьяна и мускулистый персонаж, похожий на Халка, борются с демонами и летают на вертолете, сделанном из гигантских томатов.

Канал уже собрал 2,4 миллиарда просмотров, а его доход оценивают в 4,25 миллиона долларов.

Не менее успешным является сингапурский Pout Frenchie, ориентированный на детей. Французский бульдог, поедающий кристальные суши в конфетном лесу под звуки записанного детского смеха, приносит своим владельцам почти 4 миллиона долларов в год.

В Пакистане же ИИ используют для другого: создают депрессивные ролики о катастрофических наводнениях с названиями вроде «Бедная семья» под успокаивающие звуки дождя. Эти видео набрали 1,3 миллиарда просмотров.

Читать по теме Украинец научил ИИ генерировать пение птиц: как это может спасти окружающую среду Как студент дошел до важного научного открытия? И сможет ли он спасти миллионы птиц?

Как заработать миллионы на ИИ

За каждым конфетным лесом стоит четко структурированная теневая индустрия. В Telegram, Discord и WhatsApp существуют огромные сообщества, где продают курсы по созданию слопа (slop).

Там учат искать странные ниши — например, видео со взрывами скороварок на плите, которые сейчас чрезвычайно популярны.

Журналист Макс Рид отмечает, что большинство создателей такого контента происходят из стран со средним уровнем дохода и относительно свободным интернетом.

В списке лидеров — Украина, Индрия, Кения, Нигерия и Бразилия. Для многих жителей этих стран заработок на YouTube значительно превышает среднюю зарплату, даже если контент не несет никакой ценности.

Проблема в том, что для успеха в этой нише человеческая креативность больше не нужна. Платформы Meta и YouTube стали гигантскими машинами для A/B тестирования. Создатели просто запускают сотни вариантов бессмысленных видео, смотрят, какие из них зацепили алгоритм, и масштабируют их.

Представители YouTube уверяют, что борются с неаутентичным контентом, однако цифры говорят о другом. Пока ИИ-шлам приносит миллиарды просмотров (и, соответственно, прибыль от рекламы самой платформе), он будет оставаться частью нашей цифровой среды.

Будущее интернета рискует превратиться в бесконечный поток сгенерированных машинных галлюцинаций, где реальным авторам становится все труднее конкурировать с Халком на помидорах.

К сожалению, к искусственному интеллекту, чтобы поговорить и поделиться чувствами, обращаются не только миллионы взрослых, но и дети. С языковой моделью они делятся переживаниями и болью. Мы рассказывали, почему ИИ заменяет детям реальный мир.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!