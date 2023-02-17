Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно

Орхидея считается одной из самых прекрасных домашних цветов. Кроме этого, растение цветет круглый год и радует нас своей красотой.

Бывают ситуации, когда после покупки орхидеи мы начинаем ухаживать за ней, как за обычным вазоном: полив раз в неделю и пересадка раз в пару лет. Но орхидея — растение немного прихотливее. Как ухаживать за орхидеей в горшке — читай в материале.

Полив орхидеи: температура воды и другие моменты

Видов орхидей существует очень много, поэтому и способов полива есть достаточно немало. Можно выбрать для себя наиболее подходящий. Но все же необходимо придерживаться некоторых правил. Например:

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Нижний полив. Налей в тазик воду комнатной температуры. Поставь туда вазон таким образом, чтобы вода не могла дойти до верха горшка (несколько сантиметров). Оставь в тазике орхидею на два – три часа. Корни цветка должны натянуть воду. Когда время истечет, достань растение и поставь на место. Воду — слей.

Верхний полив. Возьми орхидею и отнеси ее в ванную. Включи мелкую струю воды. Аккуратно полей сверху субстрат, в который посажена орхидея. Вода будет вытекать через отверстия в горшке. Поэтому, если орхидея вставлена в кашпо, после полива слей лишнюю воду. Также эту процедуру можно выполнять над раковиной. Это зависит от размера цветка.

Опрыскивание из пульверизатора (корней, которые видно из земли). Это один из лучших способов полива, так как насыщается именно корневая система.

Помни, что у орхидеи, которая постоянно стоит в холоде (возле кондиционера или на сквозняке), лучше не опрыскивать корневую систему. Вода при поливе не должна попадать на листья.

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Как ухаживать за орхидеей: пересадка

Цветок можно пересаживать в любое время года, но не во время цветения. Пересадка для орхидеи — настоящий стресс, поэтому растение, скорее всего, сбросит свои цветы. Пересадку можно делать только в том случае, когда есть возможность достать орхидею из горшка и не повредить корни. Если в цветке ты нашел(-ла) испорченные, больные корни, то тоже пересади орхидею. Таким образом ты остановишь запущенный процесс гниения. Субстрат должен состоять из коры сосны, мха и угля. Для нежных орхидей лучше брать готовый субстрат. Орхидею лучше пересаживать в прозрачный горшок. Лучше всего покупать специализированные горшки, которые предназначены именно для орхидеи. После того как ты пересадишь цветок в прозрачный горшок, вставь его в стеклянное либо пластиковое кашпо.

Как ухаживать за орхидеей: температура и свет

Орхидея — цветок, который любит свет. Но во время цветения может находиться в менее освещенных местах.

После отцветания растения цветок нужно ставить в место, где есть много света, избегая прямого солнца.

В противном случае цветки и листья орхидеи могут получить ожоги. Также начнут гнить корни. В помещении с орхидеей лучше держать температуру днем до ​​23 °С.

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