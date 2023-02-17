Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно

Орхидея считается одной из самых прекрасных домашних цветов. Кроме этого, растение цветет круглый год и радует нас своей красотой.
Бывают ситуации, когда после покупки орхидеи мы начинаем ухаживать за ней, как за обычным вазоном: полив раз в неделю и пересадка раз в пару лет. Но орхидея — растение немного прихотливее. Как ухаживать за орхидеей в горшке — читай в материале.
Видов орхидей существует очень много, поэтому и способов полива есть достаточно немало. Можно выбрать для себя наиболее подходящий. Но все же необходимо придерживаться некоторых правил. Например:
Помни, что у орхидеи, которая постоянно стоит в холоде (возле кондиционера или на сквозняке), лучше не опрыскивать корневую систему. Вода при поливе не должна попадать на листья.
Помни, что у орхидеи, которая постоянно стоит в холоде (возле кондиционера или на сквозняке), лучше не опрыскивать корневую систему. Вода при поливе не должна попадать на листья.
Орхидея — цветок, который любит свет. Но во время цветения может находиться в менее освещенных местах.
После отцветания растения цветок нужно ставить в место, где есть много света, избегая прямого солнца.
После отцветания растения цветок нужно ставить в место, где есть много света, избегая прямого солнца.
В противном случае цветки и листья орхидеи могут получить ожоги. Также начнут гнить корни. В помещении с орхидеей лучше держать температуру днем до 23 °С.
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