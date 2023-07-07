Путешествия и вдохновение

Голубой глаз Карпат: все про озеро Синевир — где находится, как добраться и что посмотреть

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июля 2023, 17:00
Синевир
Фото: Unsplash

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