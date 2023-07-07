Голубой глаз Карпат: все про озеро Синевир — где находится, как добраться и что посмотреть

Едва ли не у каждого человека хотя бы раз в жизни появляется непреодолимое желание открыть для себя красоту всего мира и отправиться в дальние путешествия. Но с мировой пандемией и началом полномасштабной войны все чаще приходит осознание, что открывать для себя новые горизонты не только можно, но и стоит, начиная с родной страны.

Мы так часто могли слышать об определенных местах и их славе в качестве красивых туристических уголков, но ни разу так и не побывать там. Зато выбор падал на что-то более понятное и тривиальное. Однако почему бы не попробовать на этот раз что-то не только интереснее, но и родное твоему сердцу?

Сколько легенд можно услышать об озере Синевир? Пожалуй, больше рассказов существует разве что о его красоте и атмосфере душевного спокойствия, покрывающего дымкой его края. Так что если ты еще думаешь, куда бы сбежать от шумной толпы и неумолимых сирен, тогда это место может стать для тебя настоящим открытием и сокровищем.

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Что известно об озере Синевир

Синевир — это самое большое горное озеро в Украине площадью почти семь гектаров и глубиной около 26 метров, расположенное в глубине Карпат, в верхнем течении реки Теребли. Лежит оно на высоте почти 1000 метров над уровнем моря — именно на том месте, где получило начало своей жизни еще десять тысяч лет назад после землетрясения, повлекшего за собой перекрытие потока трех ручьев.

Теперь Синевир прячется среди густых хвойных лесов, заселенных множеством видов редких птиц. А в своих водах озеро приютило, например, форель и раков.

Эту красоту теперь оберегают не только из-за образования Национального природного парка на 29 гектаров в 1989 году, но и путем внесения этой территории площадью 2865 гектаров в Список мирового природного наследия ЮНЕСКО.

Легенда образования озера Синевир

Озеро часто очаровывает гостей своей красотой и чистотой вод, из-за чего и получило еще одно название Морской глаз или Голубой глаз Карпат. Но объясняют это явление в основном легендой о влюбленных: девушке Синь и юноше Вире. Их фигуры теперь увековечены не только в официальном названии, но и в скульптуре художников Ивана Бровди и Михаила Саныча.

По легенде, Синь была дочерью местного графа, но влюбилась в простого пастуха Вира, очаровавшего ее своей игрой на свирели. Девушка ходила почти каждый день на поляну к своему любимому, пока отец не узнал об этом и не запретил видеться паре.

Но молодые не послушали графа, поэтому он отдал приказ своим подчиненным убить Вира. После того как рабочие сбросили на парня камень, слухи о его смерти быстро дошли до Сини, которая нашла сразу же место гибели любимого, обняла камень, под которым он был, и горько заплакала. Так ее слезы образовали целый водоем, который теперь служит символом несчастной, но чистой и искренней любви.

Что посмотреть и чем заняться

Кроме прослушивания легенд, в этой местности существует множество занятий, чтобы провести время интересно и с пользой. Например, самое простое, что можно придумать здесь — это пойти к экскурсоводам, которые расскажут еще и об историческом наследии края.

Также можно пройтись по пешеходному маршруту, чтобы полюбоваться природой, или добраться до веревочного парка, что сделает отдых немного драйвовей. Кроме того, на его высоте можно стать ближе к природе и увидеть местных жителей леса — птиц.

Если же знакомства с этой частью фауны будет мало, то хорошей идеей будет и посещение центра реабилитации бурых медведей в поселке Синевирская Поляна, где животным помогают приспособиться к их природной среде обитания, где они смогут жить свободно. По схожей концепции работает и Долина волков. А неподалеку от озера организована еще и страусиная ферма.

Если же тебя больше интересует гастрономия, то можно посетить село Колочава, где готовят необычную риплянку из картофеля и кукурузной муки. А чтобы нагулять там аппетит, стоит пройтись еще и в музей Старое село.

В случае, если хочется еще немного отдохнуть и растянуть поездку на несколько дней, можно остановиться в одной из местных гостиниц, вечером посмотреть один из фильмов, что снимали здесь, — ужасы Синевир или триллер Последний шаг. А потом можно отправиться по следам съемочной группы.

Если же одного Синевира будет мало, то можно посетить еще и Дикое озеро, расположенное на территории парка, или доехать до одного из самых высоких водопадов Украинских Карпат — Шипот. Это около 60 километров от начальной точки.

Сколько стоит вход на территорию национального парка Синевир в 2023 году:

входной билет для взрослых — 60 грн;

входной билет для детей и студентов — 30 грн.

Также необходимо будет доплатить за свой автотранспорт:

мотоцикл — 100 грн;

легковое авто — 220 грн;

микроавтобус до восьми человек — 350 грн;

микроавтобусе более девяти и более человек — 450 грн.

Кроме того, за профессиональную съемку в коммерческих целях тоже нужно будет заплатить — 1200 грн.

Что запрещено делать на территории национального парка Синевир

Разводить костры в не установленных местах. Выбрасывать мусор за пределами установленных мест. Посещать урочища и лес за пределами троп в брачный период оленей.

Однако следует следить за предупреждениями и на официальной странице парка.

Как добраться до озера Синевир

Если едешь поездом, то необходимо выбрать прямой маршрут через Львов, из Киева, Одесса, Харькова до станции Воловец. Оттуда будет идти рейсовый автобус в село Синевирская Поляна. Однако он также едет еще из Ужгорода, Мукачево, Свалявы, через Межгорье.

На машине до Синевира можно доехать по трассе Киев — Львов — Чоп (Е-50/М-06), а в селе Нижние Ворота повернуть в сторону пгт Воловец и проехать до Межгорья примерно 38 км.

Для особых экстремалов существует возможность добраться до озера и пешком. Для этого нужно спуститься из горной долины Гича в село Слобода, а оттуда — в Синевир.

Карпаты — это место, которое прекрасно в любое время года. Поэтому смело можно отправляться в один из главных туристических регионов Украины не только зимой, но и летом. Читай, куда поехать в Карпатах и что посмотреть.

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