Истории Рассказы

Люся мне очень болит: жена героя вспомнила последние слова воина

Юлия Хоменко, редактор сайта 19 июля 2025, 21:00
Люся мне очень болит: жена героя вспомнила последние слова воина
Фото Министерство обороны Украины

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