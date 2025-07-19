Люся мне очень болит: жена героя вспомнила последние слова воина

Его жизнь была похожа на полосу препятствий, где каждый этап требовал невероятной силы воли. Эдуард Якубовский, которого жена все 33 года нежно называла Якубом, а побратимы знали по позывному Скиф, испытал себя небом, морем и огнём.

Он мечтал о кабине истребителя, но судьба сначала отправила его в холодные воды Тихого океана, затем заставила освоить вертолёт, а в итоге сделала командиром в пехоте. Его историю рассказало издание АрмияInform.

Мечта, родившаяся на земле

Родившись в феврале 1971 года в Путивле в Сумской области, в семье работников оборонного завода, Эдуард с малых лет знал, кем хочет стать — военным летчиком. Эта мечта вела его сквозь всю жизнь. Он был гиперактивным ребенком, лидером. Его страстью были книги, которые он мог читать до рассвета под одеялом с фонариком, и спорт, в частности биатлон.

Первый серьёзный удар судьба нанесла ему в юности, когда трагически погибла мама.

Но и первая попытка покорить небо после школы также завершилась неудачей — не хватило баллов для поступления в Черниговское авиа училище.

Этот провал он воспринял настолько болезненно, что месяц боялся возвращаться домой. Однако, не отчаявшись, он нашёл другой путь в небо — через парашютный спорт, готовясь к службе в десанте. Именно там, в парашютном кружке, 17-летний Эдуард встретил свою будущую жену Людмилу, которую потом всю жизнь называл Люсей.

Он два месяца не обращал на меня внимания, — вспоминает пани Людмила.

От морфлота до истребителя, который так и не взлетел

Несмотря на 15 прыжков с парашютом, у военкомата были на Эдуарда другие планы. Вместо десанта его отправили на три года служить на Дальний Восток, в морфлот. Там, на просторах от Сахалина до Курил, он выполнял ответственную миссию радиометриста и даже заработал отпуск.

Все это время его верно ждала Людмила, сохранив более 100 писем от любимого. После службы Эдуард наконец осуществил свою мечту — поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил на пилота истребителя Су-27. Пара поженилась после первого курса. Жили трудно, снимая квартиру, но были счастливы.

Но судьба снова внесла коррективы. После второго курса произошло сокращение, и ему предложили доучиться в России. Эдуард категорически отказался. Не опустив рук, он поступил в Кременчугский лётный колледж и с отличием окончил его, получив специальность пилота вертолёта. Но в конце 1990-х найти работу по специальности без связей было почти невозможно.

Семья вернулась в Сумы, где родился второй сын Павел. Чтобы выжить, Эдуард работал страховым агентом, на пилораме, мебельной фабрике. Однажды им удалось купить старую хату, которую Эдуард обустроил и переделал, сделал комфортабельное жилье.

За 16 лет работы инженером по охране труда в исправительной колонии №116 он получал зарплату не только деньгами, но и кирпичом, из которого построил дом, гараж и сауну.

Завтра еду на восток

Патриотические взгляды семьи Якубовских, проявившиеся ещё во время Оранжевой революции и Евромайдана, привели Эдуарда в военкомат весной 2014-го. Сначала его не брали из-за последствий ножевого ранения в область сердца, полученного в 2000 году, но он был настойчив.

В 2015 году он наконец попал на фронт, просто поставив жену перед фактом. Так капитан Эдуард Якубовский стал Скифом — командиром в составе 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й бригады. Он никогда не был штабным офицером, всегда находясь на передовой со своими ребятами. Воевал под Авдеевкой, Песками, Попасной.

В 2018 году получил тяжёлое минно-взрывное ранение, потерял селезёнку, но отказался от инвалидности и вернулся на фронт. Весной 2022 года, после еще одного ранения, получил из рук Президента Украины орден За мужество ІІІ степени.

Последний бой под Купянском

После полномасштабного вторжения Скиф воевал в Харьковской области. 20 сентября 2022 года под Купянском его подразделение попало в засаду. Врагов было почти вчетверо больше. Оказавшись в окружении, украинские воины приняли отчаянное решение — вызвали огонь своей артиллерии на себя. Это позволило уничтожить большинство россиян, но и наши понесли потери.

Эдуард Якубовский получил многочисленные осколочные ранения, потерял ногу. В харьковском госпитале врачи несколько суток боролись за его жизнь.

Любимый боролся, я успела приехать, когда он ещё был в сознании. Он взял меня за руку, легонько прижал, открыл глаза и тихо сказал: Люся, мне очень больно! — вспоминает жена.

Его сердце останавливалось дважды. Во второй раз запустить его не удалось.

Посмертно Эдуарду Якубовскому присвоено звание майора. Продолжением его жизни стали двое сыновей, которые, как и отец, выбрали путь служения людям: старший Семен — патрульный полицейский, а младший Павел — юрист.

Также у него остался внук Богдан, которого дедушка, к сожалению, так и не успел увидеть вживую.

Его память живет в воспоминаниях семьи, друзей и побратимов, а также в стенах дома, который он построил с такой любовью для своей Люси.

Напомним, капитан Масюк, как и герой нашего рассказа, с детства мечтал стать военным. Он тоже отдал жизнь за Украину.

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