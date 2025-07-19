Історії Розповіді

Люсю, мені дуже болить: дружина героя згадала останні слова воїна

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Липня 2025, 21:00
Люсю, мені дуже болить: дружина героя згадала останні слова воїна
Фото Міністерство оборони України

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