Назавжди 19: у День Незалежності загинув юний оборонець

У День Незалежності України у бою за рідну країну загинув 19-річний воїн. Своє життя віддав за кожного українця Володимир Дендура. Про печальну звістку повідомили у Красненській селищній громаді. Ким був 19-річний хлопець і як про нього відгукуються односельчани?

У боях за Україну загинув 19-річний Володимир Дендура

У громаді повідомили, що Володимир Дендура загинув 24 серпня 2025 року у Ямполі на Донеччині. Хлопець загинув у бою. Йому було лише 19 років. Володимир жив у селі Задвір’я Львівської області.

Молодий воїн, сповнений любові до життя і вірності своїй країні, до останнього подиху стояв на захисті рідної землі. Виконуючи бойове завдання, він проявив незламність, мужність та відданість військовій присязі, але отримав поранення, несумісне з життям, — пишуть у громаді.

У хлопця залишилася мама, тато та сестра. Жителі громади пишуть про скорботу та жаль за полеглим хлопцем.

Поховання Володимира Дендури пройде 27 серпня о 16:30. Усі охочі можуть прийти на прощання. Траурний кортеж відправиться з КНП Буська ЦРЛ. Похорон пройде у четвер, 28 серпня, об 11:00 год.

Волонтерка зі Львова Любов Наконечна ділиться, що на війну Володимир пішов відразу після святкування своїх 19 років.

Хлопець пішов воювати, щойно йому виповнилося 19 років, і тих 19 навіки вже закарбується в історії кровопролиття за нас із вами, за нашу країну.

Хлопець нещодавно закінчив школу.

За Україну гинуть тисячі найкращих воїнів. Наприкінці липня віддав життя за Україну командир бригади Лють.

