Навсегда 19: в День Независимости погиб юный защитник

В День Независимости Украины в бою за родную страну погиб 19-летний воин. Свою жизнь отдал за каждого украинца Владимир Дендура. О печальном известии сообщили в Красненской поселочной громаде. Кем был 19-летний парень и как о нем отзываются односельчане?

В боях за Украину погиб 19-летний Владимир Дендура

В громаде сообщили, что Владимир Дендура погиб 24 августа 2025 года в Ямполе Донецкой области. Парень погиб в бою. Ему было всего 19 лет. Владимир жил в селе Задворье Львовской области.

Молодой воин, исполненный любви к жизни и верности своей стране, до последнего вздоха стоял на защите родной земли. Выполняя боевое задание, он проявил несокрушимость, мужество и преданность военной присяге, но получил ранение, несовместимое с жизнью, — пишут в общине.

У парня осталась мама, папа и сестра. Жители громады пишут о скорби и жалости за павшим парнем.

Похороны Владимира Дендуры пройдут 27 августа в 16:30. Все желающие могут прийти на прощание. Траурный кортеж отправится из КНП Бусская ЦРБ. Похороны пройдут в четверг, 28 августа, в 11:00.

Волонтер из Львова Любовь Наконечная делится, что на войну Владимир пошел сразу после празднования своих 19 лет.

Парень пошел воевать, как только ему исполнилось 19 лет, и эти 19 навеки уже запечатлеются в истории кровопролития за нас с вами, за нашу страну.

Парень недавно окончил школу.

За Украину гибнут тысячи лучших воинов. В конце июля отдал жизнь за Украину командир бригады Лють.

