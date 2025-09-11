Ему было всего 30: погиб летчик Александр Боровик

В 39-й бригаде тактической авиации сообщили трагическое известие — сегодня погиб летчик Александр Боровик. Рассказываем, что известно о Герое и каковы обстоятельства его смерти.

На фронте погиб лётчик Александр Боровик

В бригаде делятся, что Александр Боровик погиб сегодня, 11 сентября 2025 во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Александр управлял самолетом Су-27. Все произошло около 13:30.

Александр Боровик был майором тактической авиации и служил в 39-й бригаде.

Ему было всего 30 лет.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра… Вечная память Герою!

Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Детали о церемонии прощания с Александром Боровиком сообщат позже.

