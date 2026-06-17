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В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М: оба члена экипажа погибли

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 17 июня 2026, 09:36 2 мин.
су 24м украина
Фото Depositphotos

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