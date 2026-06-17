В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М: оба члена экипажа погибли

В Хмельницкой области во время выполнения задания потерпел крушение бомбардировщик Су-24М из состава 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По официальным данным Командования Воздушных сил ВСУ, авиакатастрофа произошла вечером, около 19:00, 16 июня 2026 года — подробности читай в материале.

В результате падения военного самолета Су-24М погибли два летчика — ПС

(Обновлено в 11:46) Государственное бюро расследований начало досудебное расследование. По данным следствия, один из погибших авиаторов присоединился к войску в качестве добровольца в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, а другой избрал профессию военного летчика в 2019 году.

В рамках первоочередных следственных действий стражи порядка провели детальный осмотр территории и изъяли бортовой самописец (“черный ящик”) для проведения дальнейшей специализированной экспертизы.

Также следователи ДБР изъяли бортовой журнал самолета, журнал руководителя полетов на аэродроме, документацию по медицинскому осмотру экипажа и другую служебную и разрешительную документацию.

Предварительная правовая квалификация военного преступления — часть 2 статьи 416 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия.

В результате падения самолета была подтверждена гибель обоих членов экипажа — летчика и штурмана.

Погибшими оказались майор Богдан Григорьевич Загорулько и старший лейтенант Богдан Александрович Бабенко. Воздушные силы выразили глубокие соболезнования семьям и близким павших авиаторов, защищавших украинское небо и суверенитет государства до последнего вздоха.

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На место падения военного самолета оперативно прибыли экипажи экстренных служб. По предварительным данным, разрушений жилых домов, объектов критической инфраструктуры, а также жертв или пострадавших среди гражданского населения на земле в результате авиакатастрофы нет.

В настоящее время территория вокруг обломков бомбардировщика оцеплена, продолжается комплекс первоочередных следственных и поисковых действий.

Раньше мы рассказывали истории украинских пилотов, спасших жизнь других ценой собственной — о героях читай в материале.

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