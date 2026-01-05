США атакували Венесуелу: як проходила спецоперація та що буде з нафтовими ресурсами

Ніч проти 3 січня 2026 року стала поворотною точкою для Західної півкулі: світ сколихнула новина про те, що США атакували Венесуелу. Потужні вибухи в Каракасі, захоплення чинного лідера країни та розгортання повномасштабної військової операції змусили міжнародну спільноту говорити про те, що війна у Венесуелі з пасивної фази перейшла в активну.

Вікна зібрали всі факти про нічний штурм, причини агресії та те, як на це реагує світ.

Атака США на Венесуелу: як це було

Близько 01:50 за місцевим часом мешканці Каракаса прокинулися від серії потужних вибухів. Основні удари припали на південну частину столиці — район Форт-Тіуна та авіабазу генералісимуса Франсіско де Міранди. Повідомлялося також про обстріли резиденції міністра оборони та стратегічного порту.

Над містом зафіксували американські вертольоти, а в окремих районах зникло світло. Армія Венесуели намагалася задіяти системи ППО, проте невдовзі стало відомо про критичний розвиток подій.

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social приголомшив заявою: президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Силія Флорес захоплені правоохоронними органами США та вивезені за межі країни.

Зараз вони перебувають на шляху до Нью-Йорка, де постануть перед судом за звинуваченням у наркотероризмі.

Чому США напали на Венесуелу: головні причини

Багато хто ставить питання: чому США напали на Венесуелу саме зараз? Наразі The Washington Post виділяє кілька ключових факторів, якими керувався Білий дім:

боротьба з наркотрафіком: Трамп офіційно визнав венесуельські угруповання Трен де Арагуа та Картель де лос Солес терористичними організаціями. Мадуро звинувачують у кураторстві поставок кокаїну до Штатів;

нафтові інтереси: Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі. Трамп відкрито заявив, що Америка має намір зберегти нафту і братиме участь у перехідному періоді зміни влади;

міграційна криза: Білий дім пов’язує масовий приплив венесуельців до США з диктатурою Мадуро, стверджуючи, що режим навмисно експортує до Америки злочинців;

останнім часом Москва активно перекидала до Венесуели військових інструкторів, а Пекін намагався прикрити активи Мадуро. США вирішили діяти на випередження, доки підтримка союзників не стала критичною.

Війна у Венесуелі: реакція світу

Події в Каракасі викликали полярні реакції. Колумбія першою закликала світ до уваги, заявивши, що Каракас бомбардують.

Попри те що атака на Венесуелу була миттєвою, ключові партнери Мадуро — Москва та Пекін — не поспішають переходити від заяв до реальної допомоги.

За даними Reuters, віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес терміново вилетіла до Росії, де Сергій Лавров у телефонній розмові висловив тверду солідарність із народом Венесуели. Проте аналітики вважають, що на цьому підтримка Кремля вичерпана.

Експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге нагадує, що ще 2 січня спецпосланець Китаю зустрічався з Мадуро, а Путін раніше підписував угоду про 10-річне партнерство.

У жовтні 2025 року Путін підписав угоду про 10-річне стратегічне партнерство з Венесуелою. Обидва (партнерство з Китаєм і Росією — Ред.) нічого не варті, — констатує Ланге.

Китай офіційно засудив явне застосування сили США проти суверенної держави, назвавши дії Вашингтона гегемоністськими. Однак, за оцінками експертів, Пекін не ризикуватиме економічними відносинами заради поваленого диктатора.

Натомість Україна вустами МЗС нагадала, що режим Мадуро є нелегітимним після сфальсифікованих виборів 2024 року.

Євросоюз закликав до стриманості, наголосивши на необхідності дотримання міжнародного права, хоча Кая Каллас підтвердила, що Брюссель не вважає Мадуро законним президентом.

Довідка: де розташована Венесуела

Щоб усвідомити, чому Пентагон зміг так блискавично реалізувати штурм, важливо розуміти, де розташована Венесуела. Це держава на півночі Південної Америки, що омивається Карибським морем.

Якщо подивитися на те, який вигляд має Венесуела на карті, стає зрозуміло, чому США вважають цей регіон зоною своїх стратегічних інтересів — країна має прямий вихід до ключових морських шляхів і межує з Колумбією, Бразилією та Гаяною.

США атакували Венесуелу: чому в січні

Детально про причини розповів експерт Олександр Краєв у своєму коментарі для УНІАН.

По-перше, він вказує на січневу традицію Дональда Трампа. Саме в січні його адміністрація часто вдається до найрізкіших кроків (як це було з ліквідацією генерала Сулеймані в січні 2020-го).

По-друге, це внутрішні рейтинги. На фоні падіння підтримки Трампу була потрібна маленька переможна війна, яка б продемонструвала виборцям рішучість у питанні міграції та наркоторгівлі.

Третій фактор, за словами Краєва, — це момент останнього шансу. Росія почала масово перекидати до Венесуели контрактників, а Китай — активно прикривати активи Мадуро. США зрозуміли: якщо не діяти негайно, війна у Венесуелі за участю союзників РФ та КНР стане набагато складнішою.

Атака на Венесуелу триває. Ніколас Мадуро запровадив надзвичайний стан, але фактично країна вже перебуває в процесі зміни влади під контролем США. Чи стане цей крок початком демократизації, чи занурить регіон у тривалий хаос — покажуть найближчі дні.

Прикметно, що така стрімка воєнна операція Трампа у Латинській Америці знову нагадала світові про його зовнішньополітичні обіцянки на інших напрямках. Нагадаємо, раніше він неодноразово заявляв, що хотів закінчити російсько-українську війну за день.

