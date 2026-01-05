США атаковали Венесуэлу: как проходила спецоперация и что будет с нефтяными ресурсами

Ночь на 3 января 2026 года стала поворотной точкой для Западного полушария: мир всколыхнула новость о том, что США атаковали Венесуэлу. Мощные взрывы в Каракасе, захват действующего лидера страны и развертывание полномасштабной военной операции заставили международное сообщество говорить о том, что война в Венесуэле из пассивной фазы перешла в активную.

Вікна собрали все факты о ночном штурме, причинах агрессии и том, как на это реагирует мир.

Атака США на Венесуэлу: как это было

Около 01:50 по местному времени жители Каракаса проснулись от серии мощных взрывов. Основные удары пришлись на южную часть столицы — район Форт-Тиуна и авиабазу генералиссимуса Франсиско де Миранды. Сообщалось также об обстрелах резиденции министра обороны и стратегического порта.

Над городом зафиксировали американские вертолеты, а в отдельных районах исчез свет. Армия Венесуэлы пыталась задействовать системы ПВО, однако вскоре стало известно о критическом развитии событий.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ошеломил заявлением: президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены правоохранительными органами США и вывезены за пределы страны.

Сейчас они находятся на пути в Нью-Йорк, где предстанут перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Почему США напали на Венесуэлу: главные причины

Многие задаются вопросом: почему США напали на Венесуэлу именно сейчас? В настоящее время The Washington Post выделяет несколько ключевых факторов, которыми руководствовался Белый дом:

борьба с наркотрафиком: Трамп официально признал венесуэльские группировки Трен де Арагуа и Картель де лос Солес террористическими организациями. Мадуро обвиняют в курировании поставок кокаина в Штаты;

нефтяные интересы: Венесуэла обладает крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире. Трамп открыто заявил, что Америка намерена сохранить нефть и будет участвовать в переходном периоде смены власти;

миграционный кризис: Белый дом связывает массовый приток венесуэльцев в США с диктатурой Мадуро, утверждая, что режим намеренно экспортирует в Америку преступников;

в последнее время Москва активно перебрасывала в Венесуэлу военных инструкторов, а Пекин пытался прикрыть активы Мадуро. США решили действовать на опережение, пока поддержка союзников не стала критической.

Война в Венесуэле: реакция мира

События в Каракасе вызвали полярные реакции. Колумбия первой призвала мир к вниманию, заявив, что Каракас бомбят.

Несмотря на то что атака на Венесуэлу была мгновенной, ключевые партнеры Мадуро — Москва и Пекин — не спешат переходить от заявлений к реальной помощи.

По данным Reuters, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес срочно вылетела в Россию, где Сергей Лавров в телефонном разговоре выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы. Однако аналитики считают, что на этом поддержка Кремля исчерпана.

Эксперт Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге напоминает, что еще 2 января спецпосланник Китая по вопросам Латинской Америки встречался с Мадуро, а Путин ранее подписывал соглашение о 10-летнем партнерстве.

В октябре 2025 года Путин подписал соглашение о 10-летнем стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Оба (партнерство с Китаем и Россией — Ред.) ничего не стоят, — констатирует Ланге.

Китай официально осудил явное применение силы США против суверенного государства, назвав действия Вашингтона гегемонистскими. Однако, по оценкам экспертов, Пекин не будет рисковать экономическими отношениями ради свергнутого диктатора.

В свою очередь Украина устами МИД напомнила, что режим Мадуро является нелегитимным после сфальсифицированных выборов 2024 года.

Евросоюз призвал к сдержанности, подчеркнув необходимость соблюдения международного права, хотя Кая Каллас подтвердила, что Брюссель не считает Мадуро законным президентом.

Читать по теме Нет королям, нет коронам: Америкой ширится волна протестов против политики Трампа В День президентов США прошли массовые протесты против политики Трампа.

Где находится Венесуэла

Чтобы осознать, почему Пентагон смог так молниеносно реализовать штурм, важно понимать, где находится Венесуэла. Это государство расположено на севере Южной Америки, омывается Карибским морем.

Если посмотреть на то, как выглядит Венесуэла на карте, становится понятно, почему США считают этот регион зоной своих стратегических интересов — страна имеет прямой выход к ключевым морским путям и граничит с Колумбией, Бразилией и Гайаной.

США атаковали Венесуэлу: почему в январе

Подробно о причинах рассказал эксперт Александр Краев в своем комментарии для УНИАН.

Во-первых, он указывает на январскую традицию Дональда Трампа. Именно в январе его администрация часто прибегает к самым резким шагам (как это было с ликвидацией генерала Сулеймани в январе 2020-го).

Во-вторых, это внутренние рейтинги. На фоне падения поддержки Трампу была нужна маленькая победоносная война, которая бы продемонстрировала избирателям решительность в вопросе миграции и наркоторговли.

Третий фактор, по словам Краева, — это момент последнего шанса. Россия начала массово перебрасывать в Венесуэлу контрактников, а Китай — активно прикрывать активы Мадуро. США поняли: если не действовать немедленно, война в Венесуэле с участием союзников РФ и КНР станет намного сложнее.

Атака на Венесуэлу продолжается. Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение, но фактически страна уже находится в процессе смены власти под контролем США. Станет ли этот шаг началом демократизации или погрузит регион в длительный хаос — покажут ближайшие дни.

Примечательно, что такая стремительная военная операция Трампа в Латинской Америке снова напомнила миру о его внешнеполитических обещаниях на других направлениях. Ранее он неоднократно заявлял, что хотел закончить российско-украинскую войну за день.

