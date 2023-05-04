Тля — маленькое насекомое, которое, несмотря на свои размеры, может принести очень много проблем для культурных растений. Это — довольно живучий вредитель, распространяющий заболевания среди растений. Чем обработать смородину от тли, чтобы она не погубила твой огород — читай в материале.
Она может быть разной: зеленой, серой, черной, красной, коричневой, бежевой. Размер варьируется от 0,3 до 0,8 мм. Главный враг кустарной смородины — галловая тля.
Ее часто можно увидеть на листьях, где тля пьет их сок. Чтобы убедиться, что насекомое уже пометило твою смородину, посмотри на листья растения. На них после тли вздутия в виде пузырей желтого или бордового цвета.
Если ты не являешься приверженцем народных методов, можешь попробовать обработать куст от вредителей такими средствами:
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