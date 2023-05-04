Тля — маленькое насекомое, которое, несмотря на свои размеры, может принести очень много проблем для культурных растений. Это — довольно живучий вредитель, распространяющий заболевания среди растений. Чем обработать смородину от тли, чтобы она не погубила твой огород — читай в материале.

Как выглядит тля

Она может быть разной: зеленой, серой, черной, красной, коричневой, бежевой. Размер варьируется от 0,3 до 0,8 мм. Главный враг кустарной смородины — галловая тля.

Ее часто можно увидеть на листьях, где тля пьет их сок. Чтобы убедиться, что насекомое уже пометило твою смородину, посмотри на листья растения. На них после тли вздутия в виде пузырей желтого или бордового цвета.

Чем обработать смородину от тли: народные методы

Механический способ — то есть удалить пораженные листья. Если ты только увидел(-а) этих насекомых, можно оборвать листья. Но если заражение сильное, рекомендуется обрезать верхушки кустов. Вода. Просто направь сильную струю воды на куст с вредителями. Эту процедуру нужно повторять время от времени, ведь вредители после обычной струи воды погибают не все. Обливание горячей водой. Куст нужно поливать до тех пор, пока не набухнут почки. Вода с температурой свыше 70 °С губит яйцекладки вредителей. Настой ботвы картофеля. 1 кг сырья нужно измельчить и залить 10 л кипятка. Затем несколько дней настоять и опрыскать смесью куст. Настой из луковой шелухи. 200 г шелухи заливают 10 л теплой воды и настаивают целый день. После этого настой процеживают, водой опрыскивают куст, а шелуху раскладывают под ним. Настой лука. 100 г нарезанной луковицы, 200 г луковой шелухи заливают 10 л горячей воды и настаивают неделю. После этого настой нужно процедить и опрыскать им смородину. Чесночный настой. 200 г измельченного чеснока залить 1 л воды и настаивают неделю. После этого процеживают и опрыскивают куст от вредителей. Настой из жгучего перца. 50 г измельченного жгучего перца заливают 500 мл воды, кипятят час и настаивают несколько дней. После этого смесь процеживают и опрыскивают куст.

Чем опрыскивать смородину от тли: препараты

Если ты не являешься приверженцем народных методов, можешь попробовать обработать куст от вредителей такими средствами:

Захват Ойл, 200 мл + Гарт, 30 г на 10 л воды. Фас, 2 мл + Защитник, 12 мл на 5 л воды. АТО Жук, 3 мл + Авангард Стимул, 10 мл на 6–10 л воды. Антигусинь, 4 мл + Самшит, 3 мл на 5–8 л воды. Антиколорад Макс, 2 мл + Фундазим, 10 г на 5–8 л воды на 1 сотку.

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