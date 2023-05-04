Чим обробити смородину від попелиці, щоб вона не занапастила твій город

Попелиця — маленька комаха, яка попри свої розміри може завдати дуже багато проблем для рослин. Це — досить живучий шкідник, який поширює захворювання серед рослин. Чим обробити смородину від попелиці, щоб вона не згубила твій город — читай у матеріалі.

Як виглядає попелиця

Вона може бути різною: зеленою, сірою, чорною, червоною, коричневою, бежевою. Розмір варіюється від 0,3 до 0,8 мм. Головний ворог кущів смородини — галова попелиця.

Її часто можна побачити на листі, де попелиця п’є сік. Щоб переконатися, що комаха вже помітила твою смородину, подивися на листя рослини. На них після попелиці є здуття у вигляді пухирців жовтого або бордового кольору.

Чим обробити смородину від попелиці: народні способи

Механічний метод, тобто видалення ураженого листя. Якщо ти тільки побачив(-ла) цих комах, можна обірвати листя. Але якщо зараження вже суттєве, рекомендують обрізати верхівки кущів. Вода. Спрямуй сильний струмінь води на кущ зі шкідниками. Цю процедуру необхідно повторювати час від часу, адже шкідники після простого струменя води вмирають не всі. Обливання гарячою водою. Кущ потрібно поливати доти, доки не набухнуть бруньки. Вода з температурою понад 70 °C губить яйцекладки шкідників. Настій бадилля картоплі. 1 кг сировини потрібно подрібнити та залити 10 л окропу. Потім кілька днів настояти та обприскати сумішшю кущ. Настій з лушпиння цибулі. 200 г лушпиння заливають 10 л теплої води й настоюють цілий день. Після цього настій проціджують, водою обприскують кущ, а лушпиння розкладають під ним. Настій цибулі. 100 г нарізаної цибулини, 200 г цибулиння заливають 10 л гарячої води й настоюють тиждень. Після цього настій потрібно процідити та обприскати ним смородину. Часниковий настій. 200 г подрібненого часнику заливають 1 л води та настоюють тиждень. Після цього проціджують та обприскують кущ від шкідників. Настій із пекучого перцю. 50 г подрібненого перцю заливають 500 мл води, кип’ятять годину і настоюють кілька днів. Після цього суміш проціджують та обприскують кущ.

Чим обприскувати смородину від попелиці

Якщо ти не є прихильником(-цею) народних методів, можеш спробувати обробити кущ від шкідників такими засобами:

Захват Ойл, 200 мл + Гарт, 30 г на 10 л води. Фас, 2 мл + Захисник, 12 мл на 5 л води. АТО Жук, 3 мл + Авангард Стимул, 10 мл на 6–10 л води. Антигусін, 4 мл + Самшит, 3 мл на 5–8 л води. Антиколорад Макс, 2 мл + Фундазім, 10 г на 5–8 л води на 1 сотку.

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