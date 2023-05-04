Чим обробити смородину від попелиці, щоб вона не занапастила твій город

Попелиця — маленька комаха, яка попри свої розміри може завдати дуже багато проблем для рослин. Це — досить живучий шкідник, який поширює захворювання серед рослин. Чим обробити смородину від попелиці, щоб вона не згубила твій город — читай у матеріалі.
Вона може бути різною: зеленою, сірою, чорною, червоною, коричневою, бежевою. Розмір варіюється від 0,3 до 0,8 мм. Головний ворог кущів смородини — галова попелиця.
Її часто можна побачити на листі, де попелиця п’є сік. Щоб переконатися, що комаха вже помітила твою смородину, подивися на листя рослини. На них після попелиці є здуття у вигляді пухирців жовтого або бордового кольору.
Якщо ти не є прихильником(-цею) народних методів, можеш спробувати обробити кущ від шкідників такими засобами:
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