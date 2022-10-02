Звезда The New York Times: рецепт легендарного сливового пирога

Осень — идеальное время для горячих напитков и уютных фильмов. И в эту формулу так хочется поставить вкусную домашнюю выпечку по особому рецепту.

Если ты тоже поймал(-а) осеннюю атмосферу, или она поймала тебя, тогда настало время для самого легендарного и популярного сливового пирога в мире.

С 1983 года, каждый сентябрь рецепт Plum Torte публиковали на страницах The New York Times. Эту традицию редакция газеты прекратила в 1989 году, на что получила много гневных писем от читателей.

Этот сливовый пирог любят не только американцы.

Он прост в приготовлении, вкусен и окутан атмосферой осени, что делает его любимцем миллионов.

Ингредиенты

На форму диаметром 20х20 тебе понадобится:

мягкое сливочное масло комнатной температуры — 110 гр;

сахар — 100 гр;

яйца — 2 шт;

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой;

просеянная мука — 150 гр;

сливы — 5 — 6 шт;

для присыпки понадобится 2 ч.л. корицы и 2 ч.л. сахара.

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Приготовление:

Для теста смешай масло с сахаром при помощи миксера и поочередно добавляй яйца. После каждого добавленного яйца смесь следует перемешивать. В полученную массу высыпь муку и разрыхлитель, хорошо вымешай — и тесто готово.

Теперь застели форму для выпечки пергаментом и выложи туда тесто. Может показаться, что теста маловато, но его будет вполне достаточно, так как пирог хорошо подойдет.

Сливы помой и раздели на две части, а затем вдави их в тесто, равномерно распределяя по диаметру.

На финальном этапе смешай сахар с корицей и посыпь этим будущий пирог. После чего смело отправляй его в духовку, разогретую на 180 градусов, и выпекай 40 минут.

Вынимай сливовый пирог из духовки, заваривай чай и наслаждайся атмосферой осени.

Еще один десерт, заполонивший сердца любителей выпечки — синнабоны. Раньше мы уже делились рецептом вкусных домашних синнабонов.

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