Зірка The New York Times: рецепт легендарного сливового пирога

Осінь — ідеальний час для гарячих напоїв та затишних фільмів. У цю формулу аж кортить поставити смачну домашню випічку за особливим рецептом.

Якщо ти теж спіймав(-ла) осінню атмосферу, або вона спіймала тебе, тоді настав час для найлегендарнішого та найпопулярнішого сливового пирога у світі.

З 1983 року кожного вересня рецепт Plum Torte публікували на сторінках The New York Times. Цю традицію редакція газети припинила у 1989 році, на що отримала багато гнівних листів від читачів.

Цей сливовий пиріг люблять не тільки американці.

Він простий у приготуванні, смачний та огорнений атмосферою осені, що робить його улюбленцем мільйонів.

Інгредієнти

На форму діаметром 20х20 тобі знадобиться:

м’яке вершкове масло кімнатної температури — 110 гр;

цукор — 100 гр;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1 ч.л. з гіркою;

просіяне борошно — 150 гр;

сливи — 5 – 6 шт;

для присипки знадобиться 2 ч.л. кориці та 2 ч.л. цукру.

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Приготування:

Для тіста змішай масло з цукром за допомогою міксера та по черзі додавай яйця. Після кожного доданого яйця суміш треба перемішувати. До отриманої маси висип борошно та розпушувач, гарно вимішай — і тісто готове.

Тепер застели форму для випікання пергаментом та виклади туди тісто. Може здатися, що тіста замало, але його буде цілком достатньо, оскільки пиріг добре підійде під час випікання.

Сливи помий та розділи на дві частини, а потім вдави їх у тісто, рівномірно розподіляючи по діаметру.

У фінальному етапі змішай цукор із корицею та посип цим майбутній пиріг. Після чого сміливо відправляй його в духовку, розігріту на 180 градусів, та випікай 40 хвилин.

Виймай сливовий пиріг з духовки, заварюй чай і насолоджуйся атмосферою осені.

Ще один десерт, який заполонив серця любителів випічки — синабони. Раніше ми вже ділилися рецептом смачних домашніх синабонів.

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