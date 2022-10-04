Їжа та рецепти

Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Жовтня 2022, 18:00
пиріг з гарбуза
Фото: Unsplash

Більше новин
Пілотеси України
Навчатимуть інших або підуть на допомогу ЗСУ: як Пілотеси України стають “очима війська”
осіння депресія
Втечи, перш ніж вона дістане! Як боротися з осінньою депресією: профілактика від Комаровського
Що подивитись в Ужгороді: головні пам'ятки
Ходити вулицями, сповненими історії — що подивитися в Ужгороді
Херсонщина
Крок за кроком! Бійці ЗСУ повідомили про звільнення ще кількох селищ на Херсонщині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Баклажани як гриби
Без гірчинки та характерного присмаку — рецепт приготування баклажанів, як грибів
Клопотенко рецепт боула з гречкою
Це тобі не просто гречка! Рецепт українського боула від Євгена Клопотенка
Яворівський пиріг
Яворівський пиріг з гречкою та картоплею від Клопотенка
сливовий пиріг
Зірка The New York Times: рецепт легендарного сливового пирога

Відео
0:08:57
Пілотеси України

Навчатимуть інших або підуть на допомогу ЗСУ: як Пілотеси України стають “очима війська”
0:02:13
Херсонщина
Крок за кроком! Бійці ЗСУ повідомили про звільнення ще кількох селищ на Херсонщині
0:02:18
Історія військового Богдана про ситуацію на фронті
За хвилину прилітає 100 снарядів — історія військового про бої на передовій та поранення
0:05:59
Українські фільми на Netflix — коли з'являться нове кіно та серіали
Цікаві світовій аудиторії: Netflix планує купити пакет українських фільмів — чому це добре
Обстріли 4 жовтня
Помста по-російськи: як військові РФ засипають ракетами українські міста
0:03:58
Історія волонтера із Сєвєродонецька
Врятував майже тисячу людей! Сильна історія волонтера із Сєвєродонецька
0:03:27
Яка ситуація у Нікополі 03.10.2022 — наслідки обстрілів
Обстрілюють кілька разів за ніч, люди ледве встигають ховатися — росіяни продовжують знищувати Нікополь
Карта бойових дій в Україні 04.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:32
Пес Зевс
Військові збили, а пес Зевс знайшов: як російський дрон тепер воює на боці ЗСУ
0:02:47
росіяни тікають за кордон
Такі “брати” нікому не потрібні: як росіяни масово тікають за кордон, щоб не померти на війні
Більше відео
Що подивитись в Ужгороді: головні пам'ятки
Читати далі
Ходити вулицями, сповненими історії — що подивитися в Ужгороді
Коли переводять годинник
Читати далі
Перехід на зимовий час. Коли потрібно перевести годинник?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь