Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі

Іноді так хочеться поринути в атмосферу улюблених фільмів. Ще частіше з’являється бажання скуштувати ті страви, якими ласували улюблені герої.

Особливо багатьом міг запам’ятатися святковий стіл на День подяки із серіалу Друзі, а зокрема й такий привабливий пиріг з гарбуза від Моніки. Вона точно знала, як зробити його фантастично смачним та запашним.

Фуд-блогерка Яна Гординовська спробувала відтворити рецепт легендарного пирога, щоб кожен мав змогу поласувати смачненьким, навіть якщо до свят іще далеко.

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Інгредієнти, щоб приготувати пиріг з гарбуза

гарбуз — 450 г

яйця — 2 шт.

молоко — 350 мл

борошно — 600 г

масло — 200 г

цукор — 180 г

холодна вода — 50 мл

розпушувач — 1 ч. л.

кориця — 1 ч. л.



ваніль — до смаку

мускатний горіх — до смаку

Рецепт пирога з гарбуза

Насамперед потрібно почистити гарбуз та розрізати його на половинки або четвертинки. Після цього викласти його на застелене фольгою деко шкіркою догори та відправити на годину в духовку, розігріту до 200 °С. Зверху гарбуз теж можна накрити фольгою, залишивши кілька отворів, щоб краще пропікся. Поки гарбуз запікається, готуємо тісто. Для цього потрібно натерти холодне масло на терці та змішати його з борошном, цукром, розпушувачем та водою. Потім розкатати тісто та викласти у форму для запікання. Попередньо злегка змастити її маслом. За п’ять хвилин до готовності зняти фольгу з гарбуза. Дістати м’якуш та змішати її з яйцями, борошном, а також додати до них трохи цукру, корицю, ваніль та мускатний горіх. Далі вилити гарбузову суміш у форму та відправити пиріг запікатись на 15 хвилин у духовку, розігріту на 220 °С. Після цього часу знизити температуру до 175 °С та залишити запікатися ще на 40 хвилин. Коли пиріг буде готовий, потрібно дати йому хоча б дві години, щоб застигнути. Після цього можна готувати до нього смачний чай та насолоджуватись багатогранністю смаку.

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