Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі

Іноді так хочеться поринути в атмосферу улюблених фільмів. Ще частіше з’являється бажання скуштувати ті страви, якими ласували улюблені герої.
Особливо багатьом міг запам’ятатися святковий стіл на День подяки із серіалу Друзі, а зокрема й такий привабливий пиріг з гарбуза від Моніки. Вона точно знала, як зробити його фантастично смачним та запашним.
Фуд-блогерка Яна Гординовська спробувала відтворити рецепт легендарного пирога, щоб кожен мав змогу поласувати смачненьким, навіть якщо до свят іще далеко.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна (@gordynovskaya)
Допис, поширений Яна (@gordynovskaya)
Ще один зірковий рецепт дочекався свого часу. Читай, як приготувати легендарний сливовий пиріг від The New York Times.
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