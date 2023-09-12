Любимый напиток с нотками осени: как приготовить коктейль яблочный сидр маргарита

Лето кончилось, а вот вкусные коктейли, которые украсят твой осенний вечер — нет. А поскольку эта волшебная пора настраивает нас на особое настроение, тогда стоит попробовать что-нибудь новое, например, коктейль яблочный сидр маргарита.
Чем он так особенный? По крайней мере, он сочетает в себе все любимые вкусы осени: корицу, яблоки и немного текилы выходного дня.
Так что этот интересный способ сделать любимый напиток немного праздничным — специально для тебя. Ведь, как уверяет автор рецепта Пэйтон Пратт, его стоит попробовать этой осенью.
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