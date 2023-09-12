Любимый напиток с нотками осени: как приготовить коктейль яблочный сидр маргарита

Лето кончилось, а вот вкусные коктейли, которые украсят твой осенний вечер — нет. А поскольку эта волшебная пора настраивает нас на особое настроение, тогда стоит попробовать что-нибудь новое, например, коктейль яблочный сидр маргарита.

Чем он так особенный? По крайней мере, он сочетает в себе все любимые вкусы осени: корицу, яблоки и немного текилы выходного дня.

Так что этот интересный способ сделать любимый напиток немного праздничным — специально для тебя. Ведь, как уверяет автор рецепта Пэйтон Пратт, его стоит попробовать этой осенью.

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Яблочный сидр маргарита — ингредиенты

яблочный сидр — 375 миллилитров

текила — 177 миллилитров

трипл сек (кюрасао, апельсиновый ликер) — 59 миллилитров

сок лайма — 4 столовые ложки

Ингредиенты для сахарного ободка с корицей

кокосовый сахар — 2 столовые ложки

корица — 1 чайная ложка

Яблочный сидр маргарита — рецепт

Готовить этот необычный коктейль достаточно просто. Сначала нужно налить яблочный сидр, текилу, трипл сек и сок лайма или лимона в графин, или шейкер и хорошо перемешать. Теперь следует подготовить бокал. Для этого его края следует сначала вмочить в сок лайма или воду, а затем погрузить в смесь корицы с сахаром. Остается только залить в бокалы свой коктейль и украсить ломтиками яблок и палочками корицы.

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