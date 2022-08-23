Цікаві особливості “мексиканської горілки”: що тобі варто знати про цей екзотичний напій

Цей екзотичний напій з’явився у нас порівняно недавно, але швидко завоював популярність серед відвідувачів нічних клубів та дискотек. Багато в чому це обумовлено впливом західного кінематографа та масової культури.
Попри те, що саме слово “текіла” постійно на слуху, багато хто не знає нічого про цей алкогольний продукт.
Існує міф, що текіла виготовляється з кактуса. Насправді це зовсім не так. Сировиною служить блакитна агава, яка є одним із видів спаржових рослин. Вона дозріває протягом семи років. Тільки після закінчення цього терміну збирачі вирізають м’яку серцевину, що наситилася цукром у потрібній концентрації.
Загалом виробничий процес складається з таких етапів:
Фінальним етапом виробництва вважається розфасовка в дубові бочки, де майбутній напій піддається дозріванню.
Хоч як це дивно, але на батьківщині текіли не існує особливих методів чи ритуалів для пиття цього алкоголю. У західних країнах і тепер у нас з’явилося багато способів. Ось деякі з них:
2. Текіла-бум. У склянку зі спиртним додається тонік чи содова. Місткість накривається картонною підставкою або долонею, а потім акуратно, але різко б’ється об стіл. Миттєво утворюється піна, і випити коктейль треба саме в цей період, доки пінна шапка не осіла.
3. Нерідко “мексиканська горілка” входить до складу різноманітних коктейлів. Це може бути Маргарита, Санрайз, Ель-Дьябло тощо.
Деякі поціновувачі вважають за краще пити текілу в нерозбавленому вигляді, запиваючи соком лимона або лайма. Непогано поєднується цей напій із чаєм та кавою. Загалом тут усе залежить від особистих смаків та переваг.
А якщо для тебе мексиканська горілка — це поки надто серйозний експеримент, читай про найнезвичніші вина світу: апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне.
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