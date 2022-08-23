Цікаві особливості “мексиканської горілки”: що тобі варто знати про цей екзотичний напій

Цей екзотичний напій з’явився у нас порівняно недавно, але швидко завоював популярність серед відвідувачів нічних клубів та дискотек. Багато в чому це обумовлено впливом західного кінематографа та масової культури.

Попри те, що саме слово “текіла” постійно на слуху, багато хто не знає нічого про цей алкогольний продукт.

Виробництво та застосування

Існує міф, що текіла виготовляється з кактуса. Насправді це зовсім не так. Сировиною служить блакитна агава, яка є одним із видів спаржових рослин. Вона дозріває протягом семи років. Тільки після закінчення цього терміну збирачі вирізають м’яку серцевину, що наситилася цукром у потрібній концентрації.

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Виготовлення

Загалом виробничий процес складається з таких етапів:

Зібрана м’якоть запікається при високих температурних значеннях у спеціальних печах. Це дає змогу швидко розщепити глікозиди та інші складні сполуки на крохмаль та цукор. Утворюється витяжка найпростіших вуглеводів, підготовлена ​​до другого етапу.

Перегріта сировина проходить дробильні агрегати, а потім розміщується в пресувальній машині.

Сік, що утворився, перемішується з водою, збагачується особливими грибками й харчовими добавками.

Суміш відправляється в гігантські резервуари з нержавіючої сталі. У них відбувається ферментація.

Після завершення процесу отримана брага переганяється у промислових апаратах для дистиляції.

Фінальним етапом виробництва вважається розфасовка в дубові бочки, де майбутній напій піддається дозріванню.

Як правильно вживати

Хоч як це дивно, але на батьківщині текіли не існує особливих методів чи ритуалів для пиття цього алкоголю. У західних країнах і тепер у нас з’явилося багато способів. Ось деякі з них:

Завдяки кінофільмам найпопулярніший метод полягає у вживанні невеликої кількості солі безпосередньо перед тим, як випити порцію. Відразу після цього напій потрібно швидко закусити шматочком лайма.

2. Текіла-бум. У склянку зі спиртним додається тонік чи содова. Місткість накривається картонною підставкою або долонею, а потім акуратно, але різко б’ється об стіл. Миттєво утворюється піна, і випити коктейль треба саме в цей період, доки пінна шапка не осіла.

3. Нерідко “мексиканська горілка” входить до складу різноманітних коктейлів. Це може бути Маргарита, Санрайз, Ель-Дьябло тощо.

Деякі поціновувачі вважають за краще пити текілу в нерозбавленому вигляді, запиваючи соком лимона або лайма. Непогано поєднується цей напій із чаєм та кавою. Загалом тут усе залежить від особистих смаків та переваг.

А якщо для тебе мексиканська горілка — це поки надто серйозний експеримент, читай про найнезвичніші вина світу: апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне.

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