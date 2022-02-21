Їжа та рецепти

Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Лютого 2022, 17:30
Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
Обвал у будинку Львова
Люди досі заблоковані. Що відомо про обвал сходів у будинку Львова
Дмитро Кулеба
ЄС розгорне в Україні військову місію? Заява очільника МЗС України
Марш на підтримку України у США
Марш на підтримку України: як пройшли акції у США
Борис Джонсон
“Ми відкриємо усі матрьошки”! Борис Джонсон про російські інвестиції у Британії
Дивитись більше

Матеріали по темі

Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу
Розбираємо питання про вино, які соромно поставити вголос
Як поєднувати вино та сир
Сир та вино — найкращі друзі. Розповідаємо, як правильно поєднувати цю пару
Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу
Вино — найкращі ліки: кардіолог пояснює, чим небезпечний цей міф
Скільки людей п'ють алкоголь в Україні
Скільки українців вживають алкоголь на свята

Відео
0:03:16
Обвал у будинку Львова

Люди досі заблоковані. Що відомо про обвал сходів у будинку Львова
0:00:55
Дмитро Кулеба
ЄС розгорне в Україні військову місію? Заява очільника МЗС України
0:00:27
Марш на підтримку України у США
Марш на підтримку України: як пройшли акції у США
0:04:59
Борис Джонсон
“Ми відкриємо усі матрьошки”! Борис Джонсон про російські інвестиції у Британії
0:03:59
Український фільм Дача
Нова українська стрічка Дача! Зворушлива історія про дітей з онкологією
0:00:58
Пом'якшення карантинних обмежень у світі
Пандемія відступає? Як пом’якшують карантинні обмеження у світі
0:03:04
Материнство після 35 років
Материнство після 35 років: новітні технології в Україні та як вони працюють
0:02:38
Навчальні стрільби для жінок у Харкові
Навчальні стрільби для жінок у Харкові: як вони проходять
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 21.02.2022 (17:30)
0:01:13
стихія у світі 21.02.2022
Аргентина задихається від диму та вогню: як стихія атакує світ
Більше відео
Подорож до Індії: розповідаємо, що варто знати туристові
Читати далі
Байдужим не залишиться ніхто: розповідаємо про особливості мандрівок Індією
Оля Фреймут
Читати далі
Панна не сьорбає. Секрети висококласної леді від Олі Фреймут

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь