Апельсинове, шоколадне, блакитне та навіть метеоритне — розповідаємо про найнезвичніші вина світу

Скільки різновидів вина ти знаєш? Пригадаймо разом: червоне, біле, солодке, сухе, напівсолодке, напівсухе, гранатове, виноградне… а ще?

Чи спадало тобі на думку, що з помідора можна зробити вино? Розповідаємо про найнезвичайніші вина світу.

Апельсинове вино

Це вино виробляють в Іспанії, в провінції Андалусія, де клімат досить спекотний для вирощування апельсинів.

Але, хай як дивно, напій готують зовсім не з апельсинів.

Для нього використовують сорти винограду москатель.

Протягом п’яти років це вино витримують у дубових бочках, які всередині обкладені шкіркою апельсинів, що надає вину яскравого помаранчевого кольору та соковитого аромату цитрусових.

Гарбузове вино

Підприємство Maple River точно може вразити любителів неординарних напоїв. Воно випускає гарбузове вино. Сировину для напою вирощують самостійно у своєму господарстві.

Пропри таку неординарність напій подобається покупцям і продається блискавично.

Крім гарбуза виробник використовує в успішних винних експериментах аґрус, полуницю, абрикос, бузок і ревінь.

Блакитне вино

Коли бачиш пляшку цього вина, здається, ніби туди насипали купу забарвлювачів, але ж ні.

Його виготовляють із білих та червоних виноградних сортів, до яких додають листя вайди фарбувальної.

Це листя вступає у реакцію з пігментованою виноградною шкіркою. Саме тому з’являється такий яскраво-блакитний колір.

Кавове вино

Незвичне Каберне-еспрессо стало приємним сюрпризом для любителів вина.

Адже воно змішує збудливу дію кави з розслабляючою дією вина.

Цей напій точно варто спробувати.

Шоколадне вино

Як же кава і без шоколаду?

Це вино з’явилося завдяки простій ідеї додавати краплю шоколаду “для аромату” в бочки дозріваючого вина.

Масове виробництво шоколадного вина почалося у 2011 році після того, як ретельне вивчення смаку та попиту населення на цей продукт показало необхідність термінового заповнення цієї ніші у США та Великій Британії.

Метеоритне вино

Як тобі таке, Ілоне Маск? Космічне вино — це тобі не жарти.

Воно з’явилося у 2012 році. Його створив Ян Хатчон, який працює у чилійській компанії Tremonte Vineyard.

В цьому напої він поєднав любов до виноробства із пристрастю до астрономії. Результат сподобався багатьом!

Вино Метеорито створене з Каберне Совіньйон.

До бочок вина додають метеорит, якому понад 4,5 млрд років.

Вино настоюється на ньому і має незвичний цікавий смак.

Томатне вино

Напевно, це вино дивує найбільше. Томати — це ж навіть не фрукт.

Цей напій виробляють у Бельгії, на невеликій виноробні.

Унікальна технологія виготовлення томатного вина передається з покоління до покоління.

Компанія випускає два види томатного вина — сухе та оксамитове, яке на смак нагадує солодке.

Часто буває так, що люди говорять про вино і ти їх не розумієш. Не можеш вловити тонкі нотки в ароматі тощо. Раніше ми розповідали, як правильно підібрати вино. Знаючи ці правила, ти не почуватимешся ніяково.