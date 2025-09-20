Стиль життя Здоров'я та краса

Чому чарівної пігулки від похмілля не існує — що кажуть вчені

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Вересня 2025, 08:00 3 хв.
Чому чарівної пігулки від похмілля не існує — що кажуть вчені
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь