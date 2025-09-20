Чому чарівної пігулки від похмілля не існує — що кажуть вчені

Важке пробудження після бурхливої ночі знайоме багатьом. Цікаво, що близько 80% людей, які зловживали алкоголем напередодні, наступного дня страждають на головний біль, нудоту, втому та проблеми з концентрацією.

У 39% спостерігаються проблеми з рівновагою, а майже третина — 29% — відчувають біль у м’язах.

Тож не дивно, що з часом з’явилася ціла індустрія чарівних пігулок від похмілля.

На ринку — десятки добавок, які обіцяють легке пробудження без болю. Вони активно рекламуються у соцмережах, продаються онлайн і часто виробляються невідомими компаніями.

Чому похмілля таке складне

Причини похмілля різні. Частина симптомів пов’язана з порушенням сну: алкоголь збиває природні ритми, і навіть якщо ви спали довго, організм не відновлюється. Додайте сюди зневоднення — результат пригнічення алкоголем вироблення вазопресину, гормону, який регулює роботу нирок, — і отримаєте сухість у роті та головний біль.

Найбільші проблеми спричиняє сам етанол.

Організм переробляє його повільно: фермент алкогольдегідрогеназа розщеплює етанол до ацетальдегіду — токсичної речовини, яка розширює судини та подразнює слизову шлунка.

Інший фермент, ацетальдегіддегідрогеназа, далі перетворює його на безпечніші сполуки, але цей процес не швидкий. Саме тому симптоми похмілля можуть триматися довго.

Що обіцяють добавки

Більшість сучасних антипохмільних продуктів рекламують себе як помічників для ADH і ALDH — мовляв, вони прискорюють роботу цих ферментів.

DrinkDefendly містить дигідромірицетин — рослинний екстракт, який нібито стимулює активність ферментів. Одне дослідження показало статистично значуще зниження тяжкості похмілля, але інші роботи не виявили істотного ефекту.

Pre-Alcohol від американського стартапу ZBiotics пропонує інший підхід: капсули з генетично модифікованими бактеріями, які виробляють фермент ALDH. Ідея в тому, щоб допомогти розщеплювати ацетальдегід безпосередньо в кишківнику.

Навіть якщо ці продукти доведуть ефективність, вони не здатні усунути всі проблеми. Річ у тому, що алкоголь містить ще й так звані конгенери — домішки, які утворюються під час виробництва. Саме вони можуть погіршувати стан.

Наприклад, метанол при розпаді утворює формальдегід і мурашину кислоту — навіть у мікродозах ці сполуки шкодять організму.

Іншими словами, чарівної таблетки, яка зніме всі симптоми, поки що не існує.

Найкращий спосіб уникнути похмілля

Фахівці наголошують, що жодна добавка не замінить найпростішої поради — пити менше.

Помірність, чергування алкоголю з водою та нормальний сон знижують ризик важкого похмілля значно більше, ніж будь-яка експериментальна капсула.

Дослідження підтверджують, що жоден вид алкоголю не знижує тиск доведено й безпечно, а навіть невеликі дози створюють додаткове навантаження на серце й судини.

