Почему волшебной таблетки от похмелья не существует — что говорят ученые

Тяжелое пробуждение после бурной ночи знакомо многим. Интересно, что около 80% людей, которые злоупотребляли алкоголем накануне, на следующий день страдают от головной боли, тошноты, усталости и проблем с концентрацией.

У 39% наблюдаются проблемы с равновесием, а почти треть — 29% — ощущают мышечную боль.

Так что неудивительно, что со временем появилась целая индустрия волшебных таблеток от похмелья.

На рынке — десятки добавок, которые обещают легкое пробуждение без боли. Они активно рекламируются в соцсетях, продаются онлайн и часто производятся неизвестными компаниями.

Почему похмелье такое сложное

Причины похмелья разные. Часть симптомов связана с нарушением сна: алкоголь сбивает природные ритмы, и даже если вы спали долго, организм не восстанавливается.

Добавьте сюда обезвоживание — результат подавления алкоголем выработки вазопрессина, гормона, который регулирует работу почек, — и получите сухость во рту и головную боль.

Наибольшие проблемы вызывает сам этанол.

Организм перерабатывает его медленно: фермент алкогольдегидрогеназа расщепляет этанол до ацетальдегида — токсичного вещества, которое расширяет сосуды и раздражает слизистую желудка.

Другой фермент, ацетальдегиддегидрогеназа, далее превращает его в более безопасные соединения, но этот процесс не быстрый. Именно поэтому симптомы похмелья могут держаться долго.

Что обещают добавки

Большинство современных антипохмельных продуктов рекламируют себя как помощников для ADH и ALDH — мол, они ускоряют работу этих ферментов.

DrinkDefendly содержит дигидромирицетин — растительный экстракт, который якобы стимулирует активность ферментов. Одно исследование показало статистически значимое снижение тяжести похмелья, но другие работы не выявили существенного эффекта.

Pre-Alcohol от американского стартапа ZBiotics предлагает другой подход: капсулы с генетически модифицированными бактериями, которые производят фермент ALDH. Идея в том, чтобы помочь расщеплять ацетальдегид непосредственно в кишечнике.

Даже если эти продукты докажут эффективность, они не способны устранить все проблемы. Дело в том, что алкоголь содержит еще и так называемые конгенеры — примеси, которые образуются во время производства. Именно они могут ухудшать состояние.

Например, метанол при распаде образует формальдегид и муравьиную кислоту — даже в микродозах эти соединения вредят организму.

Иными словами, волшебной таблетки, которая снимет все симптомы, пока не существует.

Лучший способ избежать похмелья

Специалисты подчеркивают, что ни одна добавка не заменит самого простого совета — пить меньше.

Умеренность, чередование алкоголя с водой и нормальный сон снижают риск тяжёлого похмелья гораздо больше, чем любая экспериментальная капсула.

Исследования подтверждают, что ни один вид алкоголя не снижает давление доказанно и безопасно, а даже небольшие дозы создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

