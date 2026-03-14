Чому після алкоголю з’являється тривога: що таке hangxiety і як її уникнути

Вечірня ейфорія, розслабленість і відчуття, що весь світ належить тобі — класичний сценарій після пари коктейлів. Проте ранок часто приносить не лише головний біль і спрагу. Для багатьох він починається з дивного почуття провини, незрозумілої тривоги та нав’язливої думки: А що я вчора наговорив?

Експерти називають цей стан hangxiety (від англійських слів hangover — похмілля та anxiety — тривога). The New York Times разом із вченими та психологами розібралися, чому наш мозок влаштовує нам емоційну каторгу після алкоголю і чи можна цьому зарадити.

Хімічна буря: що відбувається в голові, поки ти п’єш

Алкоголь — це складний психоактивний засіб, який діє на мозок одразу за кількома напрямками. Як пояснює доктор Стівен Холт із Єльської медичної школи, цей напій порушує тонкий баланс нейромедіаторів.

Поки ти п’єш, рівень дофаміну (гормону задоволення) різко зростає. Одночасно посилюється дія ГАМК (речовини, що заспокоює нервову систему) і пригнічується глутамат, який відповідає за збудження та пам’ять.

Саме тому спочатку ти відчуваєш себе на висоті, а твої страхи зникають.

Але свято не триває вічно. Коли організм починає переробляти алкоголь, мозок намагається повернутися до норми (базової лінії).

Наступного ранку ви відчуваєте ефект віддачі: тривога повертається, але вже у десятикратному розмірі, — зазначає доцентка психології Бірмінгемського університету Саллі Адамс.

Дослідження її команди у 2021 році показало, що люди з похміллям фактично втрачають здатність адекватно регулювати власні емоції. Світ навколо здається набагато похмурішим, ніж він є насправді.

Читати на тему Чи буває у шкіри похмілля: як впливає алкоголь на твоє обличчя Аби не лякатись зранку власного відображення.

Чому одні страждають більше за інших

Невролог Х’ю Кехілл наголошує, що на ваш ранковий стан впливає цілий коктейль факторів:

Порушення сну. Алкоголь допомагає заснути швидше, але він вбиває фазу швидкого сну, яка критично важлива для психічного відновлення. Як результат — ти прокидаєтеся втомленими та дратівливими;

Зневоднення . Навіть легка нестача води негативно впливає на настрій;

Соціальні фільтри. Алкоголь знімає гальмування. Вранці ти згадуєш (або не згадуєте) свої вчинки, і виникає відчуття сорому;

Темперамент. Цікаво, що сором’язливі люди страждають від hangxiety набагато частіше, ніж екстраверти.

Як перемогти тривожне похмілля

Якщо ти вже опинилися в лапах ранкової депресії, лікарі радять не панікувати. Саллі Адамс нагадує: пам’ятайте, що цей стан — лише побічний ефект хімічних процесів, і він обов’язково мине. Найкращі ліки — час, вода та повноцінний післяобідній сон.

Але щоб не допустити такого стану наступного разу, психологи радять скористатися технікою прокручування стрічки вперед.

Перед тим, як замовити черговий напій, уявіть не лише те, як вам зараз добре, а й те, як ви почуватиметеся завтра о 9-й ранку, — радить психолог Хейлі Трелоар Падовано.

Прості поради — додавати більше льоду, чергувати алкоголь із водою та уникати пиття на порожній шлунок — досі залишаються золотим стандартом. Зрештою, здоров’я вашої нервової системи точно варте того, щоб іноді сказати ні зайвому келиху.

А як загалом похмілля впливає на організм — читай у нашому наступному матеріалі, аби бути у всеозброєнні. Але, сподіваємося, наші поради про те як позбутися похмілля, тобі не знадобляться

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!