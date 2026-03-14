Почему после алкоголя появляется тревога: что такое hangxiety и как ее избежать

Вечерняя эйфория, расслабленность и ощущение, что весь мир принадлежит тебе — классический сценарий после пары коктейлей. Однако утро часто приносит не только головную боль и жажду. Для многих оно начинается со странного чувства вины, необъяснимой тревоги и навязчивой мысли: А что я вчера наговорил?

Эксперты называют это состояние hangxiety (от английских слов hangover — похмелье и anxiety — тревога). The New York Times вместе с учеными и психологами разобрались, почему наш мозг устраивает нам эмоциональную каторгу после алкоголя и можно ли этому помочь.

Химическая буря: что происходит в голове, пока ты пьешь

Алкоголь — это сложное психоактивное средство, которое действует на мозг сразу по нескольким направлениям. Как объясняет доктор Стивен Холт из Йельской медицинской школы, этот напиток нарушает тонкий баланс нейромедиаторов.

Пока ты пьешь, уровень дофамина (гормона удовольствия) резко растет. Одновременно усиливается действие ГАМК (вещества, успокаивающего нервную систему) и подавляется глутамат, отвечающий за возбуждение и память. Именно поэтому сначала ты чувствуешь себя на высоте, а твои страхи исчезают.

Но праздник не длится вечно. Когда организм начинает перерабатывать алкоголь, мозг пытается вернуться к норме (базовой линии).

На следующее утро ты чувствуешь эффект отдачи: тревога возвращается, но уже в десятикратном размере, — отмечает доцент психологии Бирмингемского университета Салли Адамс.

Исследование ее команды в 2021 году показало, что люди с похмелья фактически теряют способность адекватно регулировать собственные эмоции. Мир вокруг кажется гораздо более мрачным, чем он есть на самом деле.

Читать по теме Бывает ли у кожи похмелье: как влияет алкоголь на твое лицо Чтобы не пугаться утром собственного отражения.

Почему одни страдают больше других

Невролог Хью Кэхилл подчеркивает, что на твое утреннее состояние влияет целый коктейль факторов:

Нарушение сна. Алкоголь помогает заснуть быстрее, но он убивает фазу быстрого сна, которая критически важна для психического восстановления. Как результат — ты просыпаешься уставшим и раздражительным;

Обезвоживание. Даже легкая нехватка воды негативно влияет на настроение;

Социальные фильтры. Алкоголь снимает торможение. Утром ты вспоминаешь (или не вспоминаешь) свои поступки, и возникает чувство стыда;

Темперамент. Интересно, что застенчивые люди страдают от hangxiety гораздо чаще, чем экстраверты.

Как победить тревожное похмелье

Если ты уже оказался в лапах утренней депрессии, врачи советуют не паниковать. Салли Адамс напоминает: помни, что это состояние — лишь побочный эффект химических процессов, и оно обязательно пройдет. Лучшее лекарство — время, вода и полноценный послеобеденный сон.

Но чтобы не допустить такого состояния в следующий раз, психологи советуют воспользоваться техникой прокрутки ленты вперед.

Перед тем как заказать очередной напиток, представь не только то, как тебе сейчас хорошо, но и то, как ты будешь чувствовать себя завтра в 9 утра, — советует психолог Хейли Трелоар Падовано.

Простые советы — добавлять больше льда, чередовать алкоголь с водой и избегать питья на пустой желудок — по-прежнему остаются золотым стандартом. В конце концов, здоровье твоей нервной системы точно стоит того, чтобы иногда сказать нет лишнему бокалу.

А как в целом похмелье влияет на организм — читай в нашем следующем материале, чтобы быть во всеоружии. Но, надеемся, наши советы о том, как избавиться от похмелья, тебе не понадобятся.

