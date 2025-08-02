Стиль жизни Еда и рецепты

Международный день пива: все о возникновении, пользе и вреде хмельного напитка

Богдана Макалюк, журналист сайта 02 августа 2025, 10:30
международный день пива
Фото Pexels

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