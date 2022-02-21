Апельсиновое, шоколадное, голубое и даже метеоритное — рассказываем о самых необычных винах мира

Сколько видов вина ты знаешь? Давай вспомним вместе: красное, белое, сладкое, сухое, полусладкое, полусухое, гранатовое, виноградное… а еще?

Приходило ли тебе в голову, что из помидора можно сделать вино? Рассказываем о самых необычных винах мира.

Апельсиновое вино

Это вино производят в Испании, в провинции Андалусия, где климат достаточно знойный для выращивания апельсинов.

Но, как ни странно, напиток готовят совсем не из апельсинов.

Для него используют сорта винограда москатель.

В течение пяти лет это вино выдерживают в дубовых бочках, которые внутри обложены шкуркой апельсинов, что придает вину яркий оранжевый цвет и сочный аромат цитрусовых.

Тыквенное вино

Предприятие Maple River точно поразит любителей неординарных напитков. Оно выпускает тыквенное вино. Сырье для напитка выращивают самостоятельно в своем хозяйстве.

Благодаря такой ​​неординарности напиток нравится покупателям и продается молниеносно.

Кроме тыквы производитель использует в успешных винных экспериментах крыжовник, клубнику, абрикос, сирень и ревень.

Голубое вино

Когда видишь бутылку этого вина, кажется, будто туда насыпали кучу красителей, но нет.

Оно изготавливается из белых и красных виноградных сортов, к которым добавляют листья окрасочного войда.

Эти листья вступают в реакцию с пигментированной виноградной шкуркой. Именно поэтому появляется такой ярко-голубой цвет.

Кофейное вино

Необычное Каберне-эспрессо стало приятным сюрпризом для любителей вина.

Ведь оно смешивает возбуждающее действие кофе с расслабляющим действием вина.

Этот напиток точно стоит попробовать.

Шоколадное вино

Как же кофе без шоколада?

Это вино появилось благодаря простой идее добавлять каплю шоколада “для аромата” в бочки созревающего вина.

Массовое производство шоколадного вина началось в 2011 году после того, как тщательное изучение вкуса и спроса населения на этот продукт показало необходимость срочного заполнения этой ниши в США и Великобритании.



Метеоритное вино

Как тебе это, Илон Маск? Космическое вино — это тебе не шутки.

Оно появилось в 2012 году. Его создал Ян Хатчон, работающий в чилийской компании Tremonte Vineyard.

В этом напитке он соединил любовь к виноделию со страстью к астрономии. Результат понравился многим!

Вино Метеорито создано из Каберне Совиньона.

В бочки вина добавляют метеорит, которому более 4,5 млрд лет.

Вино настаивается на нем и обладает необычным интересным вкусом.

Томатное вино

Наверное, это вино удивляет больше всего. Томаты — это ведь даже не фрукт.

Напиток производят в Бельгии, на небольшой винодельне.

Уникальная технология изготовления томатного вина передается из поколения в поколение.

Компания выпускает два вида томатного вина— сухое и бархатное, по вкусу напоминающее сладкое.

Часто бывает так, что люди говорят о вине и ты их не понимаешь. Не можешь уловить тонкие нотки в аромате или еще что-то. Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно подобрать вино. Зная эти правила, ти не будешь чувствовать себя неловко.