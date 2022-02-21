Апельсиновое, шоколадное, голубое и даже метеоритное — рассказываем о самых необычных винах мира

Сколько видов вина ты знаешь? Давай вспомним вместе: красное, белое, сладкое, сухое, полусладкое, полусухое, гранатовое, виноградное… а еще?
Приходило ли тебе в голову, что из помидора можно сделать вино? Рассказываем о самых необычных винах мира.
Это вино производят в Испании, в провинции Андалусия, где климат достаточно знойный для выращивания апельсинов.
Но, как ни странно, напиток готовят совсем не из апельсинов.
Но, как ни странно, напиток готовят совсем не из апельсинов.
Для него используют сорта винограда москатель.
В течение пяти лет это вино выдерживают в дубовых бочках, которые внутри обложены шкуркой апельсинов, что придает вину яркий оранжевый цвет и сочный аромат цитрусовых.
Предприятие Maple River точно поразит любителей неординарных напитков. Оно выпускает тыквенное вино. Сырье для напитка выращивают самостоятельно в своем хозяйстве.
Благодаря такой неординарности напиток нравится покупателям и продается молниеносно.
Благодаря такой неординарности напиток нравится покупателям и продается молниеносно.
Кроме тыквы производитель использует в успешных винных экспериментах крыжовник, клубнику, абрикос, сирень и ревень.
Когда видишь бутылку этого вина, кажется, будто туда насыпали кучу красителей, но нет.
Оно изготавливается из белых и красных виноградных сортов, к которым добавляют листья окрасочного войда.
Эти листья вступают в реакцию с пигментированной виноградной шкуркой. Именно поэтому появляется такой ярко-голубой цвет.
Необычное Каберне-эспрессо стало приятным сюрпризом для любителей вина.
Ведь оно смешивает возбуждающее действие кофе с расслабляющим действием вина.
Ведь оно смешивает возбуждающее действие кофе с расслабляющим действием вина.
Этот напиток точно стоит попробовать.
Как же кофе без шоколада?
Это вино появилось благодаря простой идее добавлять каплю шоколада “для аромата” в бочки созревающего вина.
Массовое производство шоколадного вина началось в 2011 году после того, как тщательное изучение вкуса и спроса населения на этот продукт показало необходимость срочного заполнения этой ниши в США и Великобритании.
Как тебе это, Илон Маск? Космическое вино — это тебе не шутки.
Оно появилось в 2012 году. Его создал Ян Хатчон, работающий в чилийской компании Tremonte Vineyard.
В этом напитке он соединил любовь к виноделию со страстью к астрономии. Результат понравился многим!
Вино Метеорито создано из Каберне Совиньона.
В бочки вина добавляют метеорит, которому более 4,5 млрд лет.
В бочки вина добавляют метеорит, которому более 4,5 млрд лет.
Вино настаивается на нем и обладает необычным интересным вкусом.
Наверное, это вино удивляет больше всего. Томаты — это ведь даже не фрукт.
Напиток производят в Бельгии, на небольшой винодельне.
Уникальная технология изготовления томатного вина передается из поколения в поколение.
Уникальная технология изготовления томатного вина передается из поколения в поколение.
Компания выпускает два вида томатного вина— сухое и бархатное, по вкусу напоминающее сладкое.
Часто бывает так, что люди говорят о вине и ты их не понимаешь. Не можешь уловить тонкие нотки в аромате или еще что-то. Напомним, что ранее мы рассказывали, как правильно подобрать вино. Зная эти правила, ти не будешь чувствовать себя неловко.