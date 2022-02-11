Разбираем вопросы о вине, которые стыдно задать вслух

Огромные несколькометровые ряды с бутылками, этикетки которых украшены красивыми картинками, как из лучшей галереи Италии. Или же перечень запутанных длинных названий на французском языке, что придает шарму атмосфере, но не уверенности в выборе бутылки вина.

Как не запутаться в этой красоте и разнообразии и выбрать напиток действительно по душе?

Мы с издательством Vivat собрали несколько советов, как не растеряться, увидев винную карту, и правильно подобрать вино, на основе книги Гранта Рейнольдса и Криса Стенга Как пить вино. Самый простой способ узнать, что вам нравится.

Что мне делать, если я вижу винную карту и ничего там не понимаю?

Самое лучшее в этом случае будет найти того, кто знает винную карту. Скорее всего, если вы видите винную карту, значит, кто-то до вас ее составил, а значит, разбирается в этом перечне.

Это может быть сомелье, официант, владелец ресторана или любой другой человек. Если же такого человека рядом нет, тогда не беспокойтесь — никто не осудит вас за любой выбор.

Закройте глаза и ткните наугад. Или лучше возьмите себе пива.

Что делать, если у меня ограниченный бюджет на алкоголь на этот вечер?

Сразу определите для себя, сколько вы готовы потратить на напитки. Говорите прямо и как есть.

Хорошие рестораны гордятся тем, что в их меню есть выгодные предложения, поэтому будьте честны с сомелье или ответственны за вино независимо от своего бюджета.

С чего начать свой выбор вина?

Сначала нужно определиться с категорией: красное, белое, игристое, розовое. Если не понимаете, что именно подойдет к вашему блюду, руководствуйтесь собственным вкусом или настроением. Не бойтесь спрашивать.

Хороший сомелье оценит тот факт, что вы можете в целом описать, чего вам хочется, и подскажет вариант, который придется вам по душе. Даже официант, чьи представления о вине минимальны, вероятнее всего, принесет вам что-нибудь ориентировочно приближенное к вашим предпочтениям.

Но самое главное то, что человек, сидящий напротив вас, будет поражен тем, как вы овладели ситуацией.

Даже если вы в конце концов признаетесь, что понятия не имеете, какую странность сейчас пьете. Уверенность — это 90% успеха. Как в винах, так и в их употреблении.

Что такое экстрактивность вина?

Если по простому — это то ощущение, которое вызывает вино во рту. Вина легкой экстрактивности имеют более тонкий, легкий и освежающий вкус, чем остальные. Бледный оттенок является индикатором легкого вина, как и крепость ниже 13,5 %.

Вина средней экстрактивности — где-то на экваторе, если говорить о вкусе и насыщенности. Они ни слишком легкие, ни слишком полные. Вина высокой экстрактивности богаты танином, алкоголем и обладают насыщенным вкусом.

Часто они более темного цвета, чем их “легкие” коллеги. Также их характерный признак — крепкость выше 15%.

Зачем люди крутят вино в бокалах?

Таким образом можно донести аромат до носа, вместо того чтобы совать этот нос в бокал. Скажем так, запах благодаря этому нехитрому движению будет лучше выражен.

Потому если хотите приобщиться к этой традиции настоящих сомелье, сначала крутите, а потом уже нюхайте.

Откуда в игристом вине пузырьки?

Начало приготовления этого вина не отличается от обычного: виноград выращивают, собирают, давят, превращают его в сок, а затем его шумят (начинают процесс брожения). А дальше происходит то, в результате чего появляются пузыри.

Существует несколько способов получить такой результат. В каждой из этих техник нужно создать давление с помощью углекислого газа — либо естественным путем, либо искусственно.

Эти отличия достаточно сложные, поэтому мы не будем вдаваться в подробности, но вы должны знать, что процесс изготовления шампанского (того, что в регионе Шампань) отличается от способов изготовления большинства игристых вин.

Виноделы в других частях света могут делать игристое вино аналогичным путем, но это не шампанское. Это просто игристое вино.

Однако бывает, что хочется купить хорошую бутылку для домашних посиделок. Как же не наткнуться на фальсификат? Читай, как отличить настоящее спиртное от подделки.