Интересные особенности “мексиканской водки”

Этот экзотический напиток появился у нас сравнительно недавно, но быстро завоевал популярность среди посетителей ночных клубов и дискотек. Во многом это обусловлено влиянием западного кинематографа и массовой культуры.

Несмотря на то, что само слово “текила” постоянно на слуху, многие не знают ничего об этом алкогольном продукте.

Производство и применение

Существует миф, что текила производится из кактуса. На самом деле это совсем не так. Сырьем служит голубая агава, которая является одним из видов спаржевых растений. Она созревает в течение семи лет. Только по истечении этого срока сборщики вырезают мягкую сердцевину, напитавшуюся сахаром в нужной концентрации.

Производственный процесс

Производственный процесс состоит в следующем:

Собранная мякоть запекается при высоких температурных значениях в специальных печах. Это позволяет быстро расщепить гликозиды и другие сложные соединения на крахмал и сахар. Образуется вытяжка простейших углеводов, подготовленная ко второму этапу.

Перегретое сырье проходит дробильные агрегаты, а затем размещается в прессовочной машине.

Образовавшийся сок перемешивается с водой, обогащается особыми грибками и пищевыми добавками.

Смесь отправляется в гигантские резервуары из нержавеющей стали. В них происходит ферментация.

После завершения процесса полученная брага перегоняется в промышленные аппараты для дистилляции.

Финальным этапом производства считается расфасовка в дубовые бочки, где будущий напиток дозревает.

Как правильно употреблять

Как ни странно, но на родине текилы не существует особых методов или ритуалов для употребления этого алкоголя. В западных странах и сейчас у нас появилось множество способов. Вот некоторые из них:

Благодаря кинофильмам самый популярный метод заключается в употреблении небольшого количества соли непосредственно перед выпиванием порции. Сразу после этого напиток нужно моментально закусить кусочком лайма.

2. Текила-бум. В стакан со спиртным добавляется тоник или содовая. Емкость накрывается картонной подставкой или ладонью, а затем аккуратно, но резко ударяется о стол. Мгновенно образуется пена. Выпить коктейль нужно именно в этот период, пока пенная шапка не осела.

3. Часто “мексиканская водка” входит в состав разнообразных коктейлей. Это могут быть Маргарита, Санрайз, Эль-Дьябло и т.д.

Некоторые ценители предпочитают пить текилу в неразбавленном виде, запивая соком лимона или лайма. Неплохо смешивается этот напиток с чаем и кофе. В общем, здесь все зависит от личных вкусов и предпочтений.

А если для тебя мексиканская водка — это пока слишком серьезный эксперимент, читай о самых необычных винах мира: апельсиновом, шоколадном, голубом и даже метеоритном.

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