Интересные особенности “мексиканской водки”

Этот экзотический напиток появился у нас сравнительно недавно, но быстро завоевал популярность среди посетителей ночных клубов и дискотек. Во многом это обусловлено влиянием западного кинематографа и массовой культуры.
Несмотря на то, что само слово “текила” постоянно на слуху, многие не знают ничего об этом алкогольном продукте.
Существует миф, что текила производится из кактуса. На самом деле это совсем не так. Сырьем служит голубая агава, которая является одним из видов спаржевых растений. Она созревает в течение семи лет. Только по истечении этого срока сборщики вырезают мягкую сердцевину, напитавшуюся сахаром в нужной концентрации.
Производственный процесс состоит в следующем:
Финальным этапом производства считается расфасовка в дубовые бочки, где будущий напиток дозревает.
Как ни странно, но на родине текилы не существует особых методов или ритуалов для употребления этого алкоголя. В западных странах и сейчас у нас появилось множество способов. Вот некоторые из них:
2. Текила-бум. В стакан со спиртным добавляется тоник или содовая. Емкость накрывается картонной подставкой или ладонью, а затем аккуратно, но резко ударяется о стол. Мгновенно образуется пена. Выпить коктейль нужно именно в этот период, пока пенная шапка не осела.
3. Часто “мексиканская водка” входит в состав разнообразных коктейлей. Это могут быть Маргарита, Санрайз, Эль-Дьябло и т.д.
Некоторые ценители предпочитают пить текилу в неразбавленном виде, запивая соком лимона или лайма. Неплохо смешивается этот напиток с чаем и кофе. В общем, здесь все зависит от личных вкусов и предпочтений.
А если для тебя мексиканская водка — это пока слишком серьезный эксперимент, читай о самых необычных винах мира: апельсиновом, шоколадном, голубом и даже метеоритном.
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