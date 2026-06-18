Стиль жизни Шоу-биз

Трагический финал звезды Звонка: Дэйви Чейз ушла из жизни в 35 лет

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июня 2026, 13:30 3 мин.
Умерла Дэви Чейз — звезда фильма Звонок
Фото Getty Images

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