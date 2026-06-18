Трагический финал звезды Звонка: Дэйви Чейз ушла из жизни в 35 лет

Голливуд всколыхнула печальная весть: актриса Дейви Чейз, чей голос и талант сопровождали целое поколение зрителей, скончалась в возрасте 35 лет. Девушка, которая когда-то подарила нам нежный голос Лило и заставила содрогаться от ужаса в роли Самары из “Звонка”, не смогла преодолеть тяжелую болезнь.

Последние дни и роковой диагноз

Печальную новость подтвердил парень актрисы, Рой Эрнандес. В интервью TMZ он рассказал, что причиной смерти стали тяжелые осложнения, вызванные менингитом и инфекцией крови. Болезнь развивалась стремительно: агрессивная инфекция привела к сепсису, что повлекло за собой полный отказ организма.

Известно, что проблемы со здоровьем у Дейви начались еще в начале месяца. Тогда ее госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с диагнозом недоедание. К сожалению, ослабленный организм не справился с последующими инфекционными вызовами.

Жизнь за кулисами: борьба за счастье

Незадолго до трагедии на платформе GoFundMe появилась страница для сбора средств, где Рой Эрнандес искренне рассказал о трудностях, с которыми сталкивалась актриса в последние годы. По его словам, несмотря на звездный статус в прошлом, реальность Дейви была далека от голливудского блеска.

— Она всегда была светом в моей жизни, но за кадром ей пришлось пережить слишком много боли, — признался Рой.

После сложного детства и разрыва с семьей, Чейз пыталась найти покой в мегаполисе, где часто чувствовала себя одинокой. В последнее время она мечтала лишь об одном — о безопасном доме и уюте, где они с любимым могли бы просто быть счастливыми.

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Творческое наследие: от детской искренности до культовых хорроров

Карьера Дейви Чейз началась ярко и стремительно. В 2002 году она стала голосом маленькой гавайской девочки Лило в мультфильме “Лило и Стич” — роль, которая принесла ей любовь миллионов детей.

В том же году она воплотила один из самых страшных образов в истории кино, сыграв Самару Морган в фильме ужасов “Звонок”. Ее игра была настолько убедительной, что MTV наградили ее премией как “Лучшего злодея”.

Кроме этого, Дейви подарила свой голос Тихиро в американском дубляже аниме “Унесенные призраками” и снялась в таких знаковых проектах, как “Донни Дарко”, “Сабрина” — маленькая ведьма» и драматическом сериале HBO “Большая любовь”, где она на протяжении пяти сезонов играла Ронду Волмер.

Несмотря на то, что последние годы жизни актрисы были омрачены проблемами с законом и здоровьем, поклонники запомнят ее как невероятно талантливую девушку, которая умела быть и трогательной, и пугающей одновременно.

Мир потерял актрису, которая обладала огромным потенциалом, но, к сожалению, слишком рано угасла под давлением жизненных обстоятельств.

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