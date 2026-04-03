Вбитий військовий ТЦК у Львові був учасником двох Олімпіад — Федерація санного спорту

У четвер, 2 квітня 2026 року, Львів сколихнула жахлива подія — загибель військовослужбовця під час виконання службових обов’язків. Близько 14:15 на вулиці Патона невідомий чоловік напав на патруль, який здійснював заходи з оповіщення населення.

Зловмисник завдав військовослужбовцю удару ножем у ділянку шиї та одразу втік із місця злочину. Попри зусилля медиків, потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Загибель олімпійця Олега Авдєєва: деталі нападу на військовослужбовця ТЦК у Львові

Жертвою нападу став 52-річний Олег Авдєєв, старший лейтенант юстиції, чиє ім’я відоме у світі українського спорту.

За повідомленням Федерації санного спорту України, Олег Авдєєв був видатним санкарем, який представляв державу на двох зимових Олімпіадах: у Нагано-1998 та Солт-Лейк-Сіті-2002. Виступаючи у двомісному екіпажі, він двічі посідав 11-те місце.

Окрім спортивних досягнень, Олег мав ґрунтовну освіту — закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Колеги та спортивна спільнота згадують його як людину високої культури та професіоналізму, яка у критичний для країни час обрала службу в лавах територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Упродовж кількох годин після вбивства підозрюваного було встановлено та затримано. Ним виявився мешканець Львова 1991 року народження, який обіймає посаду інспектора Львівської митниці.

Державна митна служба вже підтвердила цю інформацію та заявила про повну готовність сприяти слідству для об’єктивного з’ясування всіх обставин.

Наразі тривають слідчі дії — відкрито справу за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку). Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід.

За вбивство військовослужбовця підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або найвища міра покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: Федерація санного спорту України.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!