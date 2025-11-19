Передача картки за винагороду: поліція пояснює, чому це небезпечно

В Україні зростає кількість пропозицій передати банківську картку чи рахунок за винагороду. Людей, які погоджуються на такі умови, називають грошовими мулами або дропами.

Їхні картки використовують для приховування походження викрадених коштів, а організатори кримінальних схем залишаються непоміченими. Про це пише Національна поліція України.

Кримінальна відповідальність навіть без злого наміру

Кіберполіція наголошує, що людина може стати учасником кримінального провадження, навіть якщо не знала про незаконність дій.

Використання картки у шахрайських схемах може трактуватися як співучасть у злочині або сприяння фінансуванню тероризму.

Блокування банківських послуг і зіпсована репутація

Дропи ризикують отримати обмеження у доступі до банківських послуг у всіх фінансових установах.

Читати на тему ФОП-дропи: як шахраї обходять ліміти НБУ на перекази Замість карткових рахунків шахраї використовують бізнес-рахунки ФОПів, через які проганяють мільйони.

Такі випадки фіксуються у внутрішніх системах банків, і пляма у репутації може ускладнити працевлаштування, особливо у сфері, пов’язаній із фінансами або відповідальністю. Передані картки часто використовують у шахрайських операціях.

Через це власники рахунків нерідко втрачають свої заощадження, навіть якщо вони не є фігурантами кримінальної справи. Правоохоронці застерігають, що бути грошовим мулом — це не лише про закон, а й про етичну позицію.

Участь у злочинних схемах робить людину прикриттям для зловмисників і ставить під загрозу її власну безпеку.

Куди звертатися у разі підозрілих пропозицій

Кіберполіція закликає повідомляти про такі випадки через сервіс https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ та одразу звертатися до банку для блокування рахунку.

Також, шахраї запустили нову схему викрадення особистих даних користувачів месенджера Viber.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!