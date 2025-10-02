ФОП-дропи: як шахраї обходять ліміти НБУ на перекази

Вже понад рік українці живуть з обмеженнями Нацбанку на перекази з картки на картку. Ліміти — спершу 150 тис. грн, а нині 100 тис. грн на місяць — мали зупинити схеми з дропами, людьми, які продавали свої банківські рахунки для тіньових потоків. Але замість зникнення проблема отримала нову форму.

Про це пише Економічна правда.

Як працювали дропи

Звичайна людина віддавала доступ до свого рахунку за кілька тисяч гривень на тиждень. Далі через нього проганяли мільйони: зарплати в конвертах, гроші нелегальних казино, операції на криптобіржах чи навіть фінансування диверсій.

Для держави такі перекази були невидимими через банківську таємницю. А самі дропи ризикували величезними штрафами: податкова нараховувала їм податки з усіх доходів.

Чому з’явилися ФОП-дропи

Карткові ліміти змусили організаторів схем шукати обхідні шляхи. Вони почали реєструвати своїх дропів як фізичних осіб-підприємців. Адже бізнес-рахунки не підпадають під ті ж обмеження, що й рахунки громадян.

Якщо звичайна картка пропускає лише 100 тис. грн на місяць, то рахунок ФОПа — понад 9 млн грн на рік (а з 2026-го — і більше 10 млн). Таким чином один ФОП-дроп здатен замінити сотню класичних дропів.

У Райффайзен банку Нацбанк уже виявив близько 400 таких підозрілих підприємців.

У чому ризики для схем

Для організаторів мінуси все ж є: потрібно сплачувати податки (близько 6% від обороту), вести облік, платити ЄСВ та ризикувати перевірками. Але при багатомільйонних обсягах навіть ці витрати виглядають дріб’язком.

Що планує НБУ

Нацбанк визнав проблему і вже звернувся до Мінцифри та Дії. Пропонується:

Створити реєстр дропів, щоб позначати всіх, хто продавав свої рахунки;

Складнити закриття ФОПів, перевіряючи обороти та сплату податків;

Автоматично подавати ліквідаційну декларацію перед припиненням бізнесу.

Фахівці сумніваються, що проблему вдасться знищити повністю. Тіньовий бізнес завжди знайде лазівки. Проте нові кроки можуть серйозно ускладнити життя шахраям і зробити участь у дроп-схемах менш привабливою для звичайних українців.

Раніше ми розповідали: ФОП у 2025, військовий збір, ЄСВ та чи будуть пільги для підприємців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!