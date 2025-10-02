ФЛП-дропы: как мошенники обходят лимиты НБУ на переводы

Уже больше года украинцы живут с ограничениями Нацбанка на переводы с карты на карту. Лимиты — сначала 150 тыс. грн, а сейчас 100 тыс. грн в месяц — должны были остановить схемы с дропами, людьми, которые продавали свои банковские счета для теневых потоков. Но вместо исчезновения проблема получила новую форму.

Об этом пишет Экономическая правда.

Как работали дропы

Обычный человек отдавал доступ к своему счету за несколько тысяч гривен в неделю. Далее через него прогоняли миллионы: зарплаты в конвертах, деньги нелегальных казино, операции на криптобиржах или даже финансирование диверсий.

Для государства такие переводы были невидимыми из-за банковской тайны. А сами дропы рисковали огромными штрафами: налоговая начисляла им налоги со всех доходов.

Почему появились ФОП-дропы

Картковые лимиты заставили организаторов схем искать обходные пути. Они начали регистрировать своих дропов как физических лиц-предпринимателей. Ведь бизнес-счета не подпадают под те же ограничения, что и счета граждан.

Если обычная карта пропускает лишь 100 тыс. грн в месяц, то счет ФОПа — более 9 млн грн в год (а с 2026-го — и свыше 10 млн). Таким образом один ФОП-дроп способен заменить сотню классических дропов.

В Райффайзен банке Нацбанк уже выявил около 400 таких подозрительных предпринимателей.

В чем риски для схем

Для организаторов минусы все же есть: нужно платить налоги (около 6% от оборота), вести учет, платить ЕСВ и рисковать проверками. Но при многомиллионных потоках даже эти расходы выглядят мелочью.

Что планирует НБУ

Нацбанк признал проблему и уже обратился к Минцифры и Дії. Предлагается:

Создать реестр дропов, чтобы отмечать всех, кто продавал свои счета;

Усложнить закрытие ФОПов, проверяя обороты и уплату налогов;

Автоматически подавать ликвидационную декларацию перед прекращением бизнеса.

Эксперты сомневаются, что проблему удастся уничтожить полностью. Теневой бизнес всегда найдет лазейки. Однако новые шаги могут серьезно усложнить жизнь мошенникам и сделать участие в дроп-схемах менее привлекательным для обычных украинцев.

Ранее мы рассказывали: ФОП в 2025, военный сбор, ЕСВ и будут ли льготы для предпринимателей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!