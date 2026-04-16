Влучив в однокласника і втік: у школі на Закарпатті сталася стрілянина

Вранці 16 квітня 2026 року в одному з навчальних закладів Ужгородського району під час уроку учень 9-го класу дістав зброю та відкрив вогонь по однокласниках.

За повідомленням Національної поліції України, інцидент стався близько 09:30, коли хлопець почав погрожувати учасникам освітнього процесу, після чого здійснив два постріли.

На Закарпатті поліція затримала учня, який поранив однокласника з пістолета

Внаслідок стрілянини один із учнів отримав поранення. Після скоєного нападник намагався втекти з місця події у невідомому напрямку, проте невдовзі був затриманий нарядом патрульної поліції.

Потерпілого підлітка негайно оглянули медичні працівники; на щастя, його життю та здоров’ю наразі нічого не загрожує. З місця події правоохоронці вилучили пістолет, який, за попередніми висновками експертів, є травматичним.

Наразі у школі продовжують працювати слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Головним завданням правоохоронців є з’ясування мотивів вчинку школяра та встановлення шляху, яким вогнепальна зброя потрапила до рук неповнолітнього.

Окрім того, вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту. Адміністрація закладу та психологи працюють із іншими учнями, які стали свідками стрілянини, щоб мінімізувати наслідки пережитого стресу.

Раніше ми розповідали, що зять задушив тещу та тримав її тіло в сараї 1,5 року — читай в матеріалі подробиці цього інциденту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!