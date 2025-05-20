Під час війни зникнення людей асоціюють зі злочинними діями росіян. Проте цивільні люди зникають щодня з абсолютно невійськових причин, а не всі знають, що потрібно робити у такому разі.

У Безоплатній правничій допомозі зібрали алгоритм дій, що саме робити, коли зникла рідна людина.

Що робити, якщо зникла людина: порядок дій

Спершу слід зв’язатися з родичами, знайомими, друзями, які можуть знати, де перебуває людина.

Також варто зателефонувати до тих місць, де людина могла б затриматися або прямувати з будь-якої причини. Це може бути робота, фітнес-клуб, салон краси, лікарня тощо.

Крім цього, спробуй зателефонувати у швидку за номером 103, щоб довідатись, чи не доправляли до лікарні людину, яку шукаєш.

Якщо людина зникла за містом чи в селі, можна самостійно організувати пошукові групи у тих місцях, де, на твою думку, він чи вона могли б загубитися.

Якщо попередні пошуки не дали результатів, час звертатися до поліції. Заяву про зникнення людини може подавати будь-хто. Для цього можна:

зателефонувати на номер 102 або номер гарячої лінії 0 800 212 151 (цілодобово);

особисто прийти до відділку поліції;

надіслати заяву поштою.

Наголошуємо, що заяви про зникнення приймається поліцією в день звернення усно чи письмово. Чекати три дні не потрібно. Саме через цей розповсюджений міф багато людей зволікають з розшуком. Своєчасне звернення до поліції пришвидшить пошуки людини.

Зникла людина: що робити й чи треба чекати 3 дні для подачі заяви у поліцію / 2 Фотографії

Які відомості про зниклу особу треба вказати

У заяві потрібно залишити такі відомості про людину:

опис зовнішності з особливими прикметами (шрами, родимі плями, родимки, татуювання, борода тощо);

опис одягу, в який була одягнена на момент зникнення;

дата та місце зникнення;

дані інших осіб, які теж знають щось про факт зникнення;

інші відомості, що допоможуть у пошуках: номер мобільного телефона, дані про автомобіль тощо);

паспортні дані (за наявності).

Ми також детально розповідали, яка різниця між зниклим безвісти, загиблим і полоненим з погляду юриспруденції.

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