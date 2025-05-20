Во время войны исчезновение людей ассоциируется с преступными действиями россиян. Однако гражданские люди исчезают каждый день по совершенно невоенным причинам, а не все знают, что нужно делать в таком случае.

В Безплатній юридичній допомозі собрали алгоритм действий, что делать, когда исчез родной человек.

Что делать, если пропал человек: порядок действий

Сначала следует связаться с родственниками, знакомыми, друзьями, которые могут знать, где находится человек.

Также стоит позвонить в те места, где человек мог бы задержаться или направляться по какой-либо причине. Это может быть работа, фитнес-клуб, салон красоты, больница и т.д.

Кроме этого, попробуй позвонить в скорую по номеру 103, чтобы узнать, не доставляли ли в больницу человека, которого ищешь.

Если человек исчез за городом или в деревне, можно самостоятельно организовать поисковые группы в тех местах, где, по твоему мнению, он или он мог бы потеряться.

Если предварительные поиски не дали результатов, пора обращаться в полицию. Заявление об исчезновении человека может подавать кто-угодно. Для этого можно:

позвонить по телефону на номер 102 или номер горячей линии 0 800 212 151 (круглосуточно);

лично прийти в отделение полиции;

отправить заявление по почте.

Отмечаем, что заявления об исчезновении принимаются полицией в день обращения устно или письменно. Ждать три дня не нужно. Именно из-за этого распространенного мифа многие люди медлят с розыском. Своевременное обращение в полицию ускорит поиски человека.

Пропал человек: что делать и нужно ли ждать 3 дня для подачи заявления в полицию / 2 Фотографии

Какие сведения о пропавшем человеке нужно указать

В заявлении нужно оставить следующие сведения о человеке:

описание внешности с особыми приметами (шрамы, родимые пятна, родинки, татуировки, борода и т.п.);

описание одежды, в которую был одет на момент исчезновения;

дата и место исчезновения;

данные других лиц, которые тоже что-то знают о факте исчезновения;

другие сведения, которые помогут в поисках: номер мобильного телефона, данные об автомобиле и т.п.);

паспортные данные (при наличии).

Мы также подробно рассказывали, какая разница между пропавшим без вести, погибшим и пленным с точки зрения юриспруденции.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.