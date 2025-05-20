Фото Unsplash Во время войны исчезновение людей ассоциируется с преступными действиями россиян. Однако гражданские люди исчезают каждый день по совершенно невоенным причинам, а не все знают, что нужно делать в таком случае. В Безплатній юридичній допомозі собрали алгоритм действий, что делать, когда исчез родной человек. Что делать, если пропал человек: порядок действий Сначала следует связаться с родственниками, знакомыми, друзьями, которые могут знать, где находится человек.Также стоит позвонить в те места, где человек мог бы задержаться или направляться по какой-либо причине. Это может быть работа, фитнес-клуб, салон красоты, больница и т.д. Кроме этого, попробуй позвонить в скорую по номеру 103, чтобы узнать, не доставляли ли в больницу человека, которого ищешь. Если человек исчез за городом или в деревне, можно самостоятельно организовать поисковые группы в тех местах, где, по твоему мнению, он или он мог бы потеряться. Если предварительные поиски не дали результатов, пора обращаться в полицию. Заявление об исчезновении человека может подавать кто-угодно. Для этого можно: позвонить по телефону на номер 102 или номер горячей линии 0 800 212 151 (круглосуточно); лично прийти в отделение полиции; отправить заявление по почте. Отмечаем, что заявления об исчезновении принимаются полицией в день обращения устно или письменно. Ждать три дня не нужно. Именно из-за этого распространенного мифа многие люди медлят с розыском. Своевременное обращение в полицию ускорит поиски человека. Пропал человек: что делать и нужно ли ждать 3 дня для подачи заявления в полицию / 2 Фотографии Читать по теме Поиск пропавших без вести военных — куда обращаться и что нельзя делать Что делать, если пропал (-а) военнослужащий (-ая): объяснили в материале. Какие сведения о пропавшем человеке нужно указать В заявлении нужно оставить следующие сведения о человеке: описание внешности с особыми приметами (шрамы, родимые пятна, родинки, татуировки, борода и т.п.); описание одежды, в которую был одет на момент исчезновения; дата и место исчезновения; данные других лиц, которые тоже что-то знают о факте исчезновения; другие сведения, которые помогут в поисках: номер мобильного телефона, данные об автомобиле и т.п.); паспортные данные (при наличии). Мы также подробно рассказывали, какая разница между пропавшим без вести, погибшим и пленным с точки зрения юриспруденции. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Полиция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter