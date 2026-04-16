10 днів пошуків: на Рівненщині знайшли тіло другого хлопчика, зниклого після велопрогулянки

На Рівненщині завершилася масштабна пошукова операція, за якою протягом десяти діб стежила вся країна. На жаль, дива не сталося: 15 квітня 2026 року тіло маленького Дмитрика було піднято з дна річки Горинь.

Ця трагедія стала крапкою в історії, яка розпочалася ще на початку квітня в селі Колки Дубровицької громади, де двоє маленьких братів опинилися біля води без нагляду дорослих.

Водолази знайшли тіло хлопчика за кілометр від місця зникнення

Пошукові групи щодня прочісували кілометри лісового масиву, перевіряли покинуті будівлі, погреби та підсобні приміщення.

У повітрі та на воді постійно працювали дрони, а водолази використовували новітнє глибоководне обладнання для обстеження складної та швидкої течії річки Горинь. Правоохоронці та небайдужі громадяни до останнього не втрачали надії знайти дитину живою.

Однак 15 квітня близько 16:00 під час чергового огляду водойми фахівці ДСНС із Хмельниччини виявили тіло дитини. Як з’ясувалося, течія віднесла хлопчика на один кілометр від місця, де було знайдено велосипед.

Тіло зачепилося за річкову рослинність, що ускладнювало його виявлення під час попередніх етапів операції.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування, щоб встановити всі деталі трагедії. Справу відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

Стаття 166 — злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною.

Стаття 115 — умисне вбивство (з відміткою нещасний випадок).

Цей випадок став болісним нагадуванням про необхідність постійного нагляду за дітьми біля водойм, особливо у весняний період, коли течія річок є найбільш небезпечною.

