У ТРЦ Гулівер загинув чоловік: впав із висоти п’ятого поверху

Правоохоронці Києва встановлюють обставини смертельного інциденту, що стався сьогодні в одному із закладів столиці. За наявною інформацією, у приміщенні сталася загибель відвідувача внаслідок падіння з великої висоти.

Подія в ТРЦ Гулівер Київ: попередні дані поліції

За попередньо встановленими даними, чоловік упав із висоти п’ятого поверху. Отримані травми виявилися несумісними з життям — відвідувач помер на місці. Зараз у ТРЦ Гулівер працюють відповідні служби для з’ясування всіх деталей події.

У ТЦ Гулівер загинув чоловік: робота оперативних служб

На місці інциденту в торговельному центрі перебуває слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Наразі правоохоронці проводять необхідні заходи, а особа чоловіка встановлюється. Поліція продовжує з’ясовувати обставини, за яких у ТЦ Гулівер загинув чоловік.

Головне фото: поліція Києва.

