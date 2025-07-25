Випав з 21 поверху: у Києві трагічно загинув 4-річний хлопчик

У Києві сталася жахлива трагедія: 4-річний хлопчик випав із вікна квартири, розташованої на 21-му поверсі. Від отриманих травм дитина померла миттєво.

Інформацію підтвердили у Головному управлінні Національної поліції.

За попередніми даними правоохоронців, інцидент трапився у Деснянському районі столиці. Хлопчик грався у кімнаті разом зі своєю 6-річною сестрою, поки їхня мати перебувала на кухні.

— Під час гри дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми, несумісні з життям. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Обставини події встановлюються, — зазначили у поліції.

На жаль, останнім часом кількість повідомлень про падіння малих дітей з вікон значно збільшилася. Днями у Тернополі з вікна четвертого поверху випав п’ятирічний хлопчик, який також виліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Він дивом вижив, але із важкими травмами перебуває в лікарні.

Схожий випадок стався і в Чернігові — там з вікна другого поверху випав хлопчик 2022 року народження, який на момент інциденту був удома сам. А нещодавно у Покрові на Дніпропетровщині з четвертого поверху багатоповерхівки випала дворічна дівчинка, яка прокинулася раніше за матір.

Чому москітна сітка — це пастка, і як насправді захистити дитину

Кожна з цих трагедій — це не просто страшна випадковість, а наслідок хибного відчуття безпеки. Головний ворог у таких ситуаціях — москітна сітка. Вона створює оманливу ілюзію перешкоди, але її кріплення не здатні витримати вагу навіть найменшої дитини. Секундної неуважності батьків достатньо, щоб сталася біда.

Тому перетворення дому на справжню фортецю починається з розуміння, що реальний захист — це не ілюзія, а надійна механіка та свідомі звички.

Найперший і найважливіший крок — це заміна звичайної віконної ручки на ручку із замком. Це просте рішення дозволяє надійно заблокувати вікно у закритому положенні або в безпечному режимі провітрювання. Без ключа, який має зберігатися в недоступному для дитини місці, відкрити стулку навстіж стає неможливо.

Але що робити, коли кімнату потрібно провітрювати, не втрачаючи пильності? Для цього існує дитячий замок-блокатор з тросом. Цей міцний металевий трос не дає вікну відчинитися більше, ніж на безпечні 10-15 сантиметрів, чого достатньо для свіжого повітря, але замало для небезпеки.

Для тих же, хто прагне абсолютної гарантії спокою, існує найнадійніший метод — встановлення стаціонарних решіток.

Проте будь-яка технологія безсила без правильної організації простору та щоденної дисципліни. Критично важливо прибрати будь-які сходинки до небезпеки, негайно відсунувши від підвіконь дивани, крісла чи столи.

Водночас варто виробити залізне правило провітрювання: якщо на вікні ще немає замків, використовуйте лише вертикальний відкидний режим. Це значно ускладнює дитині доступ до відчиненого простору.

Пам’ятайте, вартість спеціальних замків чи решіток незрівнянно мала у порівнянні з життям та здоров’ям вашої дитини. Москітна сітка захищає лише від комах, а не від фатальних падінь.

Нагадаємо, на жаль, подібні трагедії — не рідкість: раніше у Харкові під час відпочинку в гідропарку потонув 8-річний хлопчик.

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