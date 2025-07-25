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Випав з 21 поверху: у Києві трагічно загинув 4-річний хлопчик

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2025, 11:00
Випав з 21 поверху: у Києві трагічно загинув 4-річний хлопчик
Фото Нацполіція

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