Выпал с 21 этажа: в Киеве трагически погиб 4-летний мальчик

В Киеве произошла ужасная трагедия: 4-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 21-м этаже. От полученных травм ребенок скончался мгновенно.

Информацию подтвердили в Главном управлении Национальной полиции.

По предварительным данным правоохранителей, инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Мальчик играл в комнате вместе со своей 6-летней сестрой, пока их мать находилась на кухне.

— Во время игры ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального управления полиции и главка, ювенальные следователи и судебно-медицинский эксперт. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — отметили в полиции.

К сожалению, в последнее время количество сообщений о выпадении маленьких детей из окон значительно увеличилось. На днях в Тернополе из окна четвертого этажа выпал пятилетний мальчик, который также залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Он чудом выжил, но находится в больнице.

Похожий случай произошел и в Чернигове — там из окна второго этажа выпал мальчик 2022 года рождения, который на момент инцидента был дома один. А недавно в Покрове на Днепропетровщине с четвертого этажа многоэтажки выпала двухлетняя девочка, которая проснулась раньше матери.

Почему москитная сетка – это ловушка, и как на самом деле защитить ребенка

Каждая из этих трагедий — это не просто страшная случайность, а следствие ложного чувства безопасности. Главный враг в таких ситуациях — москитная сетка. Она создает обманчивую иллюзию преграды, но ее крепления не способны выдержать вес даже самого маленького ребенка. Секундной невнимательности родителей достаточно, чтобы случилась беда.

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Поэтому превращение дома в настоящую крепость начинается с понимания, что реальная защита — это не иллюзия, а надежная механика и осознанные привычки.

Самый первый и самый важный шаг — это замена обычной оконной ручки на ручку с замком. Это простое решение позволяет надежно заблокировать окно в закрытом положении или в безопасном режиме проветривания. Без ключа, который должен храниться в недоступном для ребенка месте, открыть створку нараспашку становится невозможно.

Но что делать, когда комнату нужно проветривать, не теряя бдительности? Для этого существует детский замок-блокиратор с тросом. Этот прочный металлический трос не дает окну открыться больше, чем на безопасные 10-15 сантиметров, чего достаточно для свежего воздуха, но слишком мало для опасности.

Для тех же, кто стремится к абсолютной гарантии спокойствия, существует самый надежный метод — установка стационарных решеток.

Однако любая технология бессильна без правильной организации пространства и ежедневной дисциплины. Критически важно убрать любые ступеньки к опасности, немедленно отодвинув от подоконников диваны, кресла или столы.

В то же время стоит выработать железное правило проветривания: если на окне еще нет замков, используйте только вертикальный откидной режим. Это значительно усложняет ребенку доступ к открытому пространству.

Помните, стоимость специальных замков или решеток несравненно мала по сравнению с жизнью и здоровьем вашего ребенка. Москитная сетка защищает только от насекомых, а не от фатальных падений.

Напомним, к сожалению, подобные трагедии — не редкость: ранее в Харькове во время отдыха в гидропарке утонул 8-летний мальчик.

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