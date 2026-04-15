В ТРЦ Гулливер погиб мужчина: упал с высоты пятого этажа

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смертельного инцидента, произошедшего сегодня в одном из заведений столицы. По имеющейся информации, в помещении произошла гибель посетителя в результате падения с большой высоты.

Происшествие в ТРЦ Гулливер Киев: предварительные данные полиции

По предварительно установленным данным, мужчина упал с высоты пятого этажа. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — посетитель скончался на месте. Сейчас в ТРЦ Гулливер работают соответствующие службы для выяснения всех деталей происшествия.

Читать по теме Выпал с 21 этажа: в Киеве трагически погиб 4-летний мальчик

В ТЦ Гулливер погиб мужчина: работа оперативных служб

На месте инцидента в торговом центре находится следственно-оперативная группа территориального подразделения. В настоящее время правоохранители проводят необходимые мероприятия, а личность мужчины устанавливается. Полиция продолжает выяснять обстоятельства, при которых в ТЦ Гулливер погиб мужчина.

Главное фото: полиция Києва.

К сожалению, подобные трагедии — не редкость: ранее в Харькове во время отдыха в гидропарке утонул 8-летний мальчик.

