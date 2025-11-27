Угрожал игрушечным пистолетом: в Киеве задержали нападающего, обокравшего девушку

В Киеве, в Дарницком районе столицы, мужчина пригрозил игрушечным пистолетом девушке и забрал у нее все деньги — нападавшего задержали. Читай в материале детали следствия и еще известно о нападении.

Угрожал игрушечным пистолетом: детали нападения

В полицию Киева поступило сообщение о нападении на девушку 23 года. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска. Они установили, что мужчина проследил за девушкой, когда та уходила утром на свою работу.

В безлюдном месте нападающий неожиданно обхватил шею девушки рукой и приставил к спине пистолета, таким образом, пригрозив расправой, заставил ее отдать все деньги, которые у нее были с собой.

Через полчаса после выяснения инцидента оперативники задержали мужчину, который совершил нападение в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Нападающим оказался мужчина из Черниговщины 26 лет, приехавший в столицу в поисках работы.

Правоохранители изъяли часть средств, похищенных нападающим (другую часть он успел потратить на собственные нужды), а также орудие совершения преступления — игрушечный пистолет.

Следователи сообщили фигуранту дела о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда на время досудебного расследования нападающий будет находиться под стражей.

Ранее мы писали, что мужчина совершил ДТП и устроил стрельбу на улицах Киева — читай в материале детали следствия.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!