Для тебя Новости

Угрожал игрушечным пистолетом: в Киеве задержали нападающего, обокравшего девушку

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 27 ноября 2025, 11:00 2 мин.
пригрозил игрушечным пистолетом и забрал деньги
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь