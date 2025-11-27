Погрожував іграшковим пістолетом: в Києві затримали нападника, що обікрав дівчину

В Києві, в Дарницькому районі столиці, чоловік пригрозив іграшковим пістолетом дівчині, та забрав у неї всі гроші — нападника затримали. Читай у матеріалі деталі слідства та що ще відомо про напад.

Погрожував іграшковим пістолетом: деталі нападі

До поліції Києва надійшло повідомлення про напад на дівчину 23 років. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку. Вони встановили, що чоловік прослідкував за дівчиною, коли та йшла вранці на свою роботу.

У безлюдному місці нападник зненацька обхопив шию дівчини рукою та приставив до спини пістолета, таким чином, пригрозивши розправою, змусив її віддати всі гроші, які в неї були з собою.

Через півгодини після з’ясування інциденту, оперативники затримали чоловіка, що здійснив напад у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Нападником виявився чоловік з Чернігівщини 26 років, що приїхав до столиці у пошуках роботи.

Правоохоронці вилучили частину коштів, які викрав нападник (іншу частину він встиг витратити на власні потреби), а також знаряддя вчинення злочину — іграшковий пістолет.

Слідчі повідомили фігуранту справи про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Стаття передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За рішенням суду на час досудового розслідування нападник перебуватиме під вартою.

Раніше ми писали, що чоловік скоїв ДТП та влаштував стрілянину на вулицях Києва — читай у матеріалі деталі слідства.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!