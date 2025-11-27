Для тебе Новини

Погрожував іграшковим пістолетом: в Києві затримали нападника, що обікрав дівчину

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 27 Листопада 2025, 11:00 2 хв.
пригрозив іграшковим пістолетом та забрав гроші
Фото Depositphotos

