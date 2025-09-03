“Самое тяжелое слово в профессии — смерть”: Мария Малевская о Telegram, цензуре на войне и своей мечте

Эпоха постправды, ИПСО, дипфейки и клиповое мышление — такие испытания на информационную гигиену проходят не только украинцы, но и весь мир. Какую роль в информационной войне играет российский Telegram? Должна ли быть военная цензура? И что делать журналистам, чтобы не проиграть ИИ?

Журналистка, военная корреспондентка Мария Малевская работает на Вікнах уже 17 лет. Поэтому знает и видит: как меняется страна, что потребляют украинцы из новостей и что делает российская пропаганда, чтобы влиять на миллионы людей.

О правде и цензуре на войне, журналистской этике и объективности, мы поговорили в интервью.

Блицопрос о профессии и не только

— Самое тяжелое слово в профессии?

— Смерть

— Чего не поймет человек, который не был на фронте?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что сейчас все украинцы живут в условиях войны. Конечно, нельзя сравнивать то, что чувствуют бойцы на фронте и люди в городах, который обстреливают, но мне трудно ответить, чего бы украинцы по состоянию на лето 2025 года еще не почувствовали на себе.

— Один предмет, который должен быть в сумке или в рюкзаке у журналистки?

— Повербанк.

— Почему нельзя уставать от сборов?

— Почему нельзя? Мы все устаем, это нужно просто признать и идти дальше. Нельзя останавливаться, я бы так сказала.

— Когда вы последний раз плакали и почему?

— Сегодня утром. За мамой. Год назад я потеряла маму и сегодня, когда делала свою утреннюю растяжку на коврике, внезапно почувствовала, как скучаю по ней, потекли слезы.

— Главный принцип, помогающий вам жить эту жизнь.

— Не останавливаться.

— Какая самая желанная тема сюжета Марии Малевской?

— Моя профессиональная мечта — это прямой эфир из освобожденного украинского, моего родного Мариуполя.

— Если не журналистика, то…?

— В подростковом возрасте я хотела поступать на исторический или юридический факультеты. Думаю, если бы не журналистика, моя работа была бы связана с правом и юриспруденцией, или с историей.

Постоянная готовность работать истощает

Мария Малевская — региональная журналистка программы Вікна-новини и уже 17 лет делает незабываемые сюжеты для программы. С началом полномасштабного вторжения вещание проекта изменилось, Вікна-новини выходят в составе Єдиного телемарафону.

Однако ее истории и сюжеты узнаваемы не только среди коллег, но и среди украинских зрителей.

— За это время вы сделали тысячи сюжетов. Какая история запомнилась сильнее всего?

— Из-за насыщенности событиями последних трех с половиной лет мне уже трудно вспомнить сюжеты, снятые до полномасштабного вторжения.

Конечно, я хорошо помню свой первый сюжет на Вікнах. Это была подготовка к концерту группы Queen на Майдане Свободы в Харькове.

Это событие до сих пор историческое для Харькова и для Украины.

Из мирной жизни помню еще героя Юру. Если коротко, тогда в соцсетях мне попалось сообщение, что в одном из сел области ходит бездомный с синдромом Дауна. Я хотела разобраться, почему это произошло.

После этого сюжета мне позвонили люди из Харькова. Оказалось, что Юру узнали жители из района Алексеевка. У мужчины умерла мама, а родной брат просто выставил Юру из квартиры, оставив его ни с чем.

И таким образом мужчина сначала оказался в больнице, а затем на улице, в этом отдаленном селе. Тогда мы сняли продолжение этой истории с соседями, привезли Юру к ним. И была еще третья часть: нашлась семья в Харькове, в которой жили на тот момент двое своих, уже взрослых детей с синдромом Дауна. Они согласились забрать Юру к себе.

В последний раз я имела связь с этой семьей в первые дни полномасштабного вторжения, когда женщина, которая взяла Юру под опеку, просила помочь им и группе мам с детьми, выехать в безопасное место.

— А вы часто поддерживаете связь с героями своих историй уже после того, как сняли материал?

— Нет, потому что через нас проходит невероятное количество людей, поэтому это просто невозможно. Есть люди, которые становятся друзьями. Мы знакомимся на выездах.

— Какой Мария Малевская пришла в журналистику, когда только начинала этот путь, и как стала сейчас?

— Конечно, я пришла наивной, как все мы. Пропускала каждую историю через себя. И в какой-то момент это стало тяжело. Была история, когда я еще работала в медиагруппе Объектив в Харькове.

Тогда произошла трагедия: полицейский подземки из ревности, кажется, застрелил свою девушку, работавшую там же, в подземке, кассиршей. Кроме нее, он также убил пассажира метро, ​​другого ранил, а затем выбежал из метро и застрелился.

Я выехала снимать это, увидела одной из первых. На следующий день мы также снимали похороны этой пары. Эмоционально была сложная работа, и после того случая поймала себя на мысли, что мне становится страшно, когда захожу в метро.

Я понимала, что проблема не в пространстве метро, ​​а в тех обстоятельствах.

Тогдашний мой руководитель сказал на это: “Ты или сейчас решаешь, что останешься в профессии и перестаешь пропускать все через себя, или признаешь, что нет сил оставаться в журналистике”.

В тот момент я поняла, что хочу работать, но должна научиться не пропускать каждую историю через себя и должна защищаться, когда это нужно.

— Вы ездите на передовую к нашим защитникам и защитницам и там, объективно, страшно из-за взрывов и непосредственной близости к врагу. Что превалирует над страхом?

— Может быть, это странно, но там мне не страшно. Там все структурировано, а люди рядом вдохновляют, ты чувствуешь себя защищенной. На фронте все понятно: вот там враг, а тут блиндаж. Действуют четкие правила.

А вот когда идешь по городу, то никогда не знаешь, какой секундой и куда именно прилетит…

— Есть ли у вас разделение на работу и жизнь вне ее?

— Это моя боль и моя проблема. Очень сложно отделять работу и жизнь, когда ты одна в регионе. Я всегда мониторю новостную ленту, где раздавались взрывы, чтобы оперативно реагировать и выезжать на место прилета.

Сложно и то, что с началом большого вторжения у меня нет офиса, его законсервировали.

Поэтому я должна разделять и пространство в квартире, где ты ешь, а уже в двух шагах — и работаешь.

Истощает не работа, а состояние постоянной готовности к ней, к тому, что нужно будет выезжать.

Журналисты должны перевыдумать профессию. Как война изменила журналистику

С активным развитием социальных сетей украинцы стали меньше проверять источники информации.

Популярность Telegram остается большой: 47% украинцев отметили в опросе Медиапотребление украинцев: третий год полномасштабной войны, что для них эта социальная сеть является первым источником новостей.

Часто благодаря Telegram и неосведомленности людей российские ИПСО достигают своей цели.

— Что важно в современной журналистике: скорость или качество?

— Однозначно не скорость, потому что сейчас мы видим скорость в анонимных Telegram-каналах.

— Как журналистика может конкурировать с Telegram за внимание зрителя и читателя?

— Я хочу верить, что присутствие ИИ в сети — дипфейки, сгенерированные фотографии и тексты, — в конце концов заставит людей бояться читать непроверенное и неавторитетное, где нет лица, отвечающего за эту информацию.

Потому что к админам Telegram-каналов или к админам Facebook-мусорок, Instagram-мусорок вы никаких претензий не предъявите.

Хочется верить, что людям наконец-то надоест то количество мусора и они, ограничивая и защищая себя от этого, оставят в своем пространстве только качественное.

Но и журналисты, как недавно говорил британский коллега Питер Померанцев, должны перевыдумать профессию, учитывая, как сейчас меняется цифровой мир.

Надо двигаться в сторону качества.

— Кто может называть себя журналистом (-кой) сейчас и к чему это обязывает человека в этой профессии?

— На прошлой неделе (разговор шел 26 августа — ред.) меня очень задела история с интервью Рамины Эсхакзай с ветераном Виктором Розовым.

Кроме той информации, которая прозвучала в интервью, меня, как журналистку, сильно обеспокоил факт, что многие блоггеры называют себя, — а общество, соответственно, считает их — журналистами.

И это огромный удар по всей профессии. Также это интервью ударило по волонтерству и по ветеранству. Очень многие военные в тот день написали мне: “Ты представляешь, теперь все будут думать, что война так влияет на нас”.

Журналист (-ка) — это не всегда о высшем профильном образовании. Но это об обязательном соблюдении базовых этических норм, правил, на которых стоит наша профессия.

Несоблюдение этих норм не только становится причиной того, что следующие герои будут отказываться от сотрудничества со СМИ. Это бросает тень на все медиа.

Сейчас в эпоху постправды, когда российская пропаганда делает очень многое для того, чтобы эту правду убить, такие действия только усугубляют недоверие к СМИ и журналистам.

Российская пропаганда и роль СМИ

— У вас есть объяснение, почему очень много людей на прифронтовых территориях ненавидят украинских журналистов?

— Потому что, во-первых, российская пропаганда очень эффективна, и она там работает не три года и даже не 11, а гораздо дольше. Это люди, годами смотревшие российские сериалы, слушали российские новости.

Во-вторых, это эффект толпы, когда думать иначе, чем окружение, очень тяжело.

Они жили под оду о “братских народах”. Потом — что их “обстреливает ВСУ”. Поэтому украинские журналисты для них тоже враги.

Кроме того, в прифронтовых регионах увеличивается процент маргинеза. Я не говорю сейчас, что все, кто остаются в этих обстреливаемых городах, это маргинез. Нет, там есть куча людей, например врачей и медсестер, коммунальщиков, которые не покидают свой город.

Но часто не уезжают те, кто до войны жил хуже, чем сейчас. Теперь им привозят гуманитарку, им не нужно для этого работать.

— Цензура военного времени: должна ли она существовать и что это значит для вас?

— Очевидно, что должна быть. К счастью, я почти не сталкивалась с эпизодами, когда просили что-нибудь снять с эфира. Большинство материалов, которые снимаем с военными, мы соглашаем, чтобы не “спалить” позиции.

У меня был только один случай прошлым летом в Харьковской области, когда снимали раненых.

В кадре были пехотинцы, которые по месяцу-полтора проводили на позициях. Они были обессилены, очень худые и в сложном психологическом состоянии. Поэтому нам сказали: “Это очень жестко, слишком правдиво, не надо”.

— Как журналистика в Украине изменилась за последние 20 лет? С вашего опыта, какой период за время независимости был для журналистов самым тяжелым?

— Очевидно, это были времена правления Януковича. Был и выгон всех бюджетников, учителей, медиков на массовые заказные митинги.

Но если сравнивать это все с полномасштабным вторжением, когда всем журналистам Украины — хотели они того или нет, пришлось стать военкорами, надеть бронежилеты и ехать на обстрелы — более тяжелых времен для нас не было.

— Какими вы видите Вікна через десять лет и какими вообще должны быть украинские новости через десять лет?

— Возможно, это мне ностальгия в глаз сейчас попала, но я бы хотела еще увидеть те Вікна, которые имели свой стиль работы. Когда любое событие, которое уже показали все каналы, Вікна подавали под другим взглядом.

И это все было с юмором, это был авторский взгляд на происходящее в стране. Это были очень интересные, необычные новостные выпуски.

Как и о перевыдумывании профессии журналистов, это должно быть что-то, за чем ты будешь идти, включать, читать и подписываться.

