Журналистика — это состояние души! Ведущие Вікон СТБ и Фактов ICTV рассказали о вдохновении и вызовах профессии

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечается День журналиста. Это тяжелая и часто недооцененная работа, но такая важная и нужная! Наши ведущие рассказали, что для них журналистика, о чем они мечтают и чем вдохновляются в профессии.

День журналиста 2025: журналисты Вікон и Фактов рассказали о профессии

Людям, которые хотят стать журналистами или журналистками, ведущая Вікна-Новини Яна Брензей советует снять или не одевать розовые очки. Ведь люди часто выбирают медиа, когда хотят популярности.

На самом деле журналистика — сложная, тяжелая работа. Когда тебе днями и неделями, а иногда и месяцами нужно разбираться с определенной темой, добиваться комментария, часами сидеть и выжидать, появится ли тот человек, с которым ты хочешь поговорить, или не появится.

— Это действительно может быть очень изнурительно и тебе не всегда скажут за это “спасибо”. Ты будешь сталкиваться со стереотипами об этой профессии, очень неприятными и неправдивыми, которые могут причинять боль.

Яна мечтает, что когда-нибудь в Украине будет программа настоящих политических hardtalk-интервью. Таких, как делает Стивен Сакур на BBC, политически незаангажированных разговоров. Сейчас Яна развивает такие навыки, чтобы иметь возможность проводить такие интервью.

Ведущая Вікна-Новини Татьяна Высоцкая рассказывает, для нее журналистика — это о людях, встречах, впечатлениях и разных знаниях. Это активная и интересная работа, насыщенная и яркая.

Наибольшее удовольствие — когда можешь помочь людям. Особенно сейчас, во время большой войны, будь то сбор денег или информирование о правах и возможностях, о которых человек не знал.

Татьяна говорит, в прямом эфире нужно быть готовой ко всему, самое сложное — в ограниченное время втиснуть все и получить исчерпывающие ответы.

— Моя мечта тесно связана с деоккупацией родной Херсонской области. Тогда я хотела бы издать документальный сборник — истории земляков, которые пишут мне уже третий год о себе и войне, сейчас у цикла в соцсетях #ХерсонскиеГолоса уже несколько десятков таких историй, и самые ценные — из оккупации. Ведь оттуда мало информации, а это тоже свидетельство войны.

Специальный корреспондент телеканала ICTV Владимир Рунец тоже поделился, чем для него есть журналистика:

В шутку могу сказать, что работа подарила подергивание левого глаза. Однако на самом деле благодаря работе у меня есть надежные друзья, я объездил полмира, благодаря работе я понимаю, как этот мир функционирует и как его можно улучшить.

Делится, наибольшее удовольствие ему доставляет обратная связь от людей — от аудитории, героев его сюжетов и программ. Приятно осознавать, что твоя работа отзывается людям. Самым трудным в работе есть потеря друзей:

На фронте я встретил Валерия Гудзя, Андрея Кизила, Владимира Гунько. Они погибли, защищая нас, от этого очень больно. Сейчас на фронте два моих других друга — герои Украины Василий Тарасюк и Роман Дармограй.

— Журналистика — это мало сна, много работы и все время в информационном потоке. Когда идешь записывать интервью, ты уже должен знать ответы на свои вопросы. Это кропотливая работа и тщательная подготовка, — говорит Владимир.

В планах у Владимира записать откровенный разговор с президентом Украины. Один на один. Говорит, спросить хочется многое.

Ведущий Фактов ICTV Петр Демьянчук делится:

Журналистика — это не профессия, а состояние души! Я хорошо запомнил эти слова профессора Москаленко, который был и сейчас остается авторитетом для студентов и уже опытных журналистов, и для меня тоже.

— Так что журналистика — это такое живое и уникальное существо, которое живет в тебе. Она любит тебя, а ты отвечаешь ей взаимностью. Если взаимности нет — не будет из человека журналиста.

И добавляет, журналистика — это уникальный инструмент, который можно использовать для злых и благих намерений. И каждый журналист радуется, когда его материалы помогают менять мир к лучшему.

— Я и мои коллеги не раз своими сюжетами решали проблемы людей, которые они не могли решить годами. Я помню свой эфир с одним уважаемым представителем одной из церквей. Так вот после этого интервью начались разговоры об объединении церквей, которое завершилось созданием ПЦУ.

Петр Демьянчук говорит, ему хотелось бы сыграть журналиста в кино.

Ведущий фактов ICTV Андрей Ковальский рассказывает, ни на миг не пожалел, что выбрал журналистику своей профессией.

С 1999 года я работаю в спортивной журналистике. За это время я побывал в почти 50 странах, был свидетелем многих важных событий.

— Едва ли не первый мой опыт в журналистике был в конце 90-х в ТИА Вікна. Для меня было удивительно даже быть рядом с Николаем Канишевским, Виктором Варницким, Ольгой Чайко, Натальей Симониной, Олесем Чередниченко, там познакомился с Максимом Сухенко и другими журналистами.

Журналист — это человек, поэтому может ошибаться. Не бойтесь быть смешными. В подготовке материала лучше 100 раз переспросить имя, фамилию, должность героя. Если нужно подробнее разобраться в теме — не стесняйтесь задавать вопросы. Много вопросов.

Андрей добавляет, хочет поработать на теннисных Grand Slam, на финале Чемпионата мира по футболу и рассказать об успехах украинцев. Также он мечтает увидеть своими глазами за океаном матчи НХЛ, бейсбола, американского футбола.

Ранее мы рассказывали об украинских деятелях культуры, которых убила Россия.

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