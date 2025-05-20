Уютный и современный город с интересной историей. Рассказываем об Ивано-Франковске: что посмотреть и где погулять

Планируешь путешествие в западную часть страны? Не обходи Ивано-Франковск стороной. Этот город за последние годы очень развился, и с каждым годом туда приезжает все больше туристов, которые остаются в восторге от сочетания уюта, комфорта и исторической красоты города.

К тому же, ходят слухи, что якобы именно здесь, под самым центром Ивано-Франковска, спрятан таинственный лабиринт. Строители уже однажды наталкивались на фрагменты этих катакомб, однако до сих пор легенду окончательно ни подтвердить, ни опровергнуть не удалось!

Подробнее о том, что посмотреть в Ивано-Франковске во время пешей прогулки по городу — далее в материале.

Что посмотреть в Ивано-Франковске

Ратуша

Предлагаем тебе начать прогулку по Франковску, или бывшему Станиславу, с центра города — ратуши. Это здание в свое время было в каждом городе, получившем магдебургское право.

Это здание высотой 50 метров, которое является относительно молодым, поскольку построено в 1935 году, и это уже четвертая ратуша, стоящая на этом месте. Кстати, в Украине только три города пока имеют ратуши, построенные в стиле конструктивизм, и Ивано-Франковск — один из них.

И не проходи мимо ратуши — загляни внутрь и поднимись на ее вершину. Оттуда открывается великолепная панорама на город.

Адрес: ул. Галицкая, 4а

Площадь Адама Мицкевича

Рядом с ратушей находится следующее место, по которому точно стоит пройтись во время пешей прогулки по городу. Тут можно посидеть на скамейке, насладиться архитектурой центральной части города и увидеть памятник Адаму Мицкевичу.

Кстати, интересный факт — это одна из немногих площадей, которая была создана еще в 1870-х годах и с тех пор не меняла своего названия ни разу.

Армянская церковь

Всего в нескольких шагах от ратуши тебя ждет неожиданное открытие — между домами выныривает величественное сооружение Армянской церкви, расположенного на одноименной улице. В отличие от привычной для нас церковной архитектуры с открытыми площадями перед фасадом, здесь святыня зажата между городскими зданиями, что лишь придает ей особый шарм.

Эта церква, признана памятником архитектуры национального значения, была возведена армянской общиной в середине XVIII века на месте старой деревянной церкви, где хранилась чудотворная икона Богородицы.

Она украшена в стиле барокко, а ее интерьеры — фресками и скульптурами авторства известных художников Яна Солецкого и Матвея Полейовского.

Сегодня храм принадлежит Православной церкви Украины.

Стометровка

Стометровка — это самая известная улица Ивано-Франковска, по которой любят гулять как местные жители, так и туристы. Но как мы знаем, названия могут быть обманчивыми. Так в случае и со Стометровкой. На самом деле длина улицы составляет не 100 метров, а 450.

Улица простирается от Вечевой площади до улицы Ивана Франко. На этой улице ты сможешь не только прогуляться, но и посетить лучшие магазины города, а также поесть в одном из многих расположенных там заведений.

Адрес: ул. Независимости, 23

Бастион

В XVII веке это было одно из самых неприступных сооружений Европы. Ранее бастион был частью Станиславской крепости, которую возвели в 1662 году по заказу Анджея Потоцкого.

Сейчас от крепости осталась лишь часть стены и несколько башен. Но бастион интересен не только снаружи, но и внутри. Посети его, и ты сможешь побывать в галерее, на современной террасе, а также сувенирные магазины, ресторан и кафе.

Адрес: Фортечный переулок 1.

Городское Озеро

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Еще одно невероятно красивое место, которое точно стоит твоего внимания — городское озеро. Это самое большое искусственное озеро Ивано-Франковска, созданное в 1955 году.

Это место идеально подходит для прогулок. Ты можешь обойти озеро пешком или взять в аренду велосипед или самокат и объехать его, наслаждаясь местностью. Еще для прогулок по озеру в теплое время доступны катамараны и лодки. Также не забудь посетить остров Любви, расположенный по центру озера. К нему можно попасть через мостик.

Подробнее о том, какие десять мест стоит посетить летом на Закарпатье — в нашем предыдущем материале.

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